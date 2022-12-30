Мечты сбываются: «Комсомолка» исполнила новогодние желания детей из Донецкой Народной Республики

Ребята получили подарки на праздничном утреннике. Фото: Никита Яшкин

Говорят, что лучший способ почувствовать праздник - подарить его другому. В этом году «Елки желаний» устанавливали по всей стране. Была своя и у нас: «Комсомолка» решила сделать счастливыми детишек из Донецкой Народной Республики. На новогоднее деревце повесили шарики с мечтами маленьких жителей Горловки, осиротевших или пострадавших от военной агрессии, и ребят из многодетных семей.

Но мало было собрать подарки, нужно было доставить их адресатам в Донецкую Народную Республику. Да еще и успеть перед Новым годом! И с тем и с другим нам помог еще один новогодний волшебник - депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он уже несколько месяцев находится в ДНР.

«Комсомолка» решила сделать счастливыми детишек из Донецкой Народной Республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВРЕМЯ ЧУДЕС

Три сестренки из Горловки воспитываются матерью-одиночкой. Второклассница Марина попросила у Дедушки Мороза набор слаймов, а погодки Катя и Илона - телефон, наушники с котиками, пазлы и набор для рисования. Новогодними волшебниками для девочек стали представители компаний «Невская оптика», а также депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова.

Председатель ЗакСа Александр Бельский исполнил мечту Софии. Девочка увлекается рукоделием, она попросила у Деда Мороза алмазную мозаику, картину по номерам и планшет. А член клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов порадовал 16-летнюю Викторию. Она скоро окончит школу, хочет стать визажистом. У Дедушки Мороза попросила кейс с косметикой.

Впрочем, стать волшебником мог абсолютно каждый. Например, наша слушательница Марина Лубенец узнала о нашей «Елке желаний» из радиоэфира. По телефону мы сорвали для нее шарик с желаниями, и спустя пару часов она принесла подарок для пятилетней Мирославы. Девочка мечтала получить на Новый год большого мягкого кота, набор маркеров и бантов. И вот подарок отправлен адресату!

На новогоднем деревце висели шарики с мечтами маленьких жителей Горловки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТВОРЧЕСТВО И ГАДЖЕТЫ

Дети, которым мы захотели помочь, никогда не стояли на майдане, не призывали к свержению власти или интеграции в Европу. Не успев начать свою жизнь, они столкнулись с трудностями, которые не каждый взрослый выдержит. Но сохранили свою детскую непосредственность и веру в счастье. И желания у них остались такие же, как и у их сверстников, которых не коснулось военное время. Почти каждый ребенок попросил у Деда Мороза набор для творчества, а значит, ребятня не утратила способность мечтать и фантазировать. Многие загадали велосипеды и самокаты, что тоже здорово, ведь активный образ жизни и спорт делают нас счастливыми и здоровыми. Конечно, не обошлось без гаджетов - телефоны и планшеты тоже есть в каждом желании. Но с другой стороны, когда теряешь близких, так хочется в любой момент позвонить и услышать голос друга.

Мы уверены, что, получив подарки с нашей «Елки желаний», ребята почувствуют близость праздника, волшебства, скорого чуда и, наконец, снова поверят в сказку.

КАКИЕ ЕЩЕ ПОДАРКИ ЗАГАДАЛИ И ПОЛУЧИЛИ ДЕТИ

- Виктория, Ярослав и Дамира потеряли маму и стали сиротами. На Новый год пожелали планшет, велосипед, самокат и игрушки. Желания ребятни исполнили Алексей Блинов, редакция «Комсомольской правды» и детский творческий центр «Пионер».

- Родители Насти и Артема погибли в октябре этого года. Брату 14 лет, сестре - 9. Сейчас они живут в детском доме. Деду Морозу они загадали ноутбук и машинку на пульте управления. Что же, нет ничего невозможного, новогодними волшебниками для ребят стали ректор СПбГУП Александр Запесоцкий и петербурженка Алена Сысоева.

- 16-летний Гена и его 12-летняя сестра Наташа недавно стали сиротами. Парень увлекается машинами и мотоциклами и мечтает о туристическом рюкзаке. Наташа любит рукоделие, ей очень хотелось получить набор для творчества из бисера. Подарки для детей подготовили представители компаний «КотоФото» и «Медпомощь 24».

Наша слушательница Марина Лубенец узнала о «Елке желаний» из радиоэфира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- 10-летний Матвей остался без мамы и папы. Мальчик мечтает о поездке на море, а еще хочет получить велосипед. Желания мальчика взял на заметку депутат Госдумы Михаил Делягин.

- 10-летний Макар получил ранение при обстреле поселка шахты Румянцева, а его отец погиб. Мальчик любит рисовать и пожелал получить в подарок скетчбук и пазлы. Новогодние мечты исполнил руководитель компании «Супротек» Сергей Зеленьков.

- Владислава вместе с братом Мишей получили ранения при обстреле микрорайона Солнечный. Родители погибли. Девочка ждет от Деда Мороза фитнес-браслет, а 12-летний Миша мечтает о конструкторе «Лего». Подарки подготовили «Коммерсантъ», компания «КотоФото», а также руководитель сообщества PRSPb Яна Харина.

- В сентябре 13-летнего Максима ранили во время обстрела микрорайона 245-й квартал. Но он все так же любит играть в футбол. Мальчишка загадал мяч. Его сестра Мирослава тоже чудом выжила. Девочка хочет большого мягкого кота. Новогодними волшебницами для детишек стали миссис Мария Железкина и слушательница радио «КП» Марина Лубенец.

- 8-летний Кирилл попал под обстрел. Мечтал о смартфоне и велосипеде, которые ему подарил генеральный директор компании «Медпомощь 24» Евгений Федоров.

Вручить подарки детям помог депутат Государственной думы Виталий Милонов. Фото: Никита Яшкин

- 13-летняя София и ее младший брат Матвей оказались в больнице с ранениями. В письме указали, что хотят алмазную мозаику и футбольный мяч. Желание сестры исполнил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. А мечту брата воплотил Павел Прокофьев.

- 15-летний Коля попросил планшет. Он и его семья пострадали от обстрела в Горловке. Директор АКАР Северо-Запад Наталья Пилатова исполнила мечту подростка.