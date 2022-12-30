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Общество30 декабря 2022 10:27

Невский проспект и центр Петербурга перекроют для празднования Нового года вечером 31 декабря

Движение транспорта будет полностью остановлено с вечера 31 декабря до утра 1 января
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Невский проспект перекроют для празднования Нового года вечером 31 декабря

Невский проспект перекроют для празднования Нового года вечером 31 декабря

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центр Санкт-Петербурга перекроют для автомобилей и сделают пешеходным для празднования Нового года. С 19:00 часов 31 декабря 2022 года до 5:00 часов 1 января 2023 года горожане и гости Северной столицы смогут гулять по Невскому проспекту, Казанской площади и многим другим улицам, не опасаясь автомобилей. Об этом сообщили в администрации Центрального района.

- С 19:00 31 декабря до 5:00 1 января в связи с празднованием Нового года для движения транспорта будут закрыты Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, - сообщили в администрации.

Также будут перекрыты четная и нечетная стороны канала Грибоедова, Казанская площадь, Гороховая улица от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта, Кирпичный переулок, Троицкий мост, Дворцовый мост, набережная Мойки, Малая Морская от Невского до Вознесенского проспекта, Адмиралтейская набережная, Дворцовый проезд, Адмиралтейский проезд, Адмиралтейский проспект от Невского до Сенатской площади, Конногвардейский бульвар от Дворцового проезда до Сенатской площади, Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста, на перекрестке Каменноостровского проспекта и Петровской набережной, и на перекрестке Дворцовой набережной и съезда с Суворовской площади, а также Миллионной улицы.

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