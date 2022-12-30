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Общество30 декабря 2022 14:40

Герои спецоперации, побег Собчак и предсказания Ванги: Лучшие материалы, видео и подкасты «КП-Петербург» за 2022 год

Мы собрали главные достижения нашей редакции по итогам уходящего года
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Герой отбился от дрона ВСУ

Герой отбился от дрона ВСУ

Фото: СОЦСЕТИ

Уходящий год принес немало событий для жителей Петербурга и Ленинградской области. Все эти новости: грустные, шокирующие, оптимистичные и трагичные корреспонденты, фотографы, операторы и радиоведущие «КП-Петербург» переживали вместе с вами. Поэтому накануне Нового года мы предлагаем вспомнить, что произошло с нами в 2022-м году. Все это мы честно отражали в наших лучших материалах на сайте spb.kp.ru, в подкастах радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) и в видеоисториях в наших соцсетях.

«ЧТО ВЫ ЧИТАЛИ В ЭТОМ ГОДУ»

2022 год начался с резонансной истории гибели матери двоих детей, которая утонула во время празднования Крещения. Женщина на глазах семьи нырнула в необорудованную прорубь и тут исчезла под ледяной водой - ее унесло течением. За поисками ее тела следила вся страна. На помощь пришли сотрудники МЧС, водолазы из Москвы и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Обнаружить погибшую удалось лишь на 9 день. По словам экспертов, выжить у нее не было ни единого шанса.

Мать двоих детей утонула в проруби

Мать двоих детей утонула в проруби

Фото: СОЦСЕТИ

В марте после начала спецоперации события начали развиваться стремительно. Одна часть звезд стала покидать страну, другая - осуждать такие поступки. Самым читаемым материалом этого месяца на сайте kp.ru стала статья о Константине Хабенском, который заявил, что не собирается уезжать из России. Читателей интересовало и мнение Лии Ахеджаковой, которая, наоборот, вступилась за Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию.

Хабенский заявил, что не покинет страну

Хабенский заявил, что не покинет страну

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Многих в эти дни интересовали и прогнозы, а что нам ждать в будущем. Об этом на нашем сайте рассказывал публицист Сергей Косторной, который называет себя кумом Ванги. Он вспомнил, что в разговоре с ним болгарская провидица упоминала, что в 2022 году может произойти локальный конфликт России и Украины. И он закончится, когда выпадет снег и земля промерзнет. О том, сбудется этот прогноз или нет, Косторной рассказал нам и в декабре.

Предсказание Ванги удивило многих Фото: fondacia-vanga.com

Предсказание Ванги удивило многих Фото: fondacia-vanga.com

Не отходили на второй план в марте и бытовые истории. Особенно читателей волновала история юного вундеркинда Алисы Тепляковой. Родственники необычной семьи признались «КП-Петербург», что мать девочки сильно замучена родами. В это же время корреспонденты «КП-Петербург» подробно расследовали историю убийства русской матери из Петербурга в Германии. Красавицу расчленил муж из-за намечающегося развода. Эта история напомнила петербуржцам трагедию Анастасии Ещенко, которую убил историк Олег Соколов.

Муж в Германии расчленил россиянку

Муж в Германии расчленил россиянку

Фото: СОЦСЕТИ

В апреле наши журналисты отвечали на самый частый вопрос россиян – куда пропали телефонные мошенники из Украины. Звонков из «службы безопасности банка» и вправду поубавилось. Как выяснилось, причиной всему стала спецоперация России, из-за которой аферистам пришлось закрыть свои «колл-центры». Но позже они все же вернулись и приготовили новые схемы обмана.

В апреле петербуржцы прощались с актрисой Александрой Яковлевой, которая долгое время боролась с онкологией. Незадолго до своей смерти звезда «Чародеев» дала последнее интервью «КП-Петербург», в котором призналась, что боль ее отпустила.

Актриса скончалась от рака

Актриса скончалась от рака

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В мае переживания горожан касались забугорья, в частности, чего нам ждать после вступления Финляндии в НАТО? На эти вопросы «КП-Петербург» подробно ответила вместе со специалистами. Но пока расширения альянса так и не произошло из-за позиции Турции.

Вместе с экспертами «КП» разбирала и болезнь Алисы Аршавиной, когда экс-супруга звезды футбола Андрея Аршавина заявляла, что у нее аутоиммунный некроз. Но наши медики развенчали это утверждение.

В это же время мы узнали, каким будет продолжение фильмов «Брат», рассматривая комикс, который готовили по мотивам ленты. Как выяснилось, в нем Данила Багров оказался в Чечне, а Татарин вернулся из Америки.

Комиксы по фильму "Брат" Фото: Bubble

Комиксы по фильму "Брат" Фото: Bubble

Главным событием июня стали «Алые паруса», красочную трансляцию которого посмотрели на сайте «КП-Петербург» тысячи россиян. В это же время поклонники запустили слухи о том, что Татьяна Буланова снова беременна. Но артистка опровергла их в разговоре с журналистами «КП-Петербург». Как оказалось, она просто немного пополнела. Но еще больше читателей поразила история гибели звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ясевич. Ее смерть обернулась настоящим детективом, который распутывали наши журналисты. Все дело в том, что другая чародейка заявила, что Ясевич умерла из-за ее проклятья.

Ясевич умерла якобы из-за проклятья

Ясевич умерла якобы из-за проклятья

Фото: СОЦСЕТИ

В июле в западную и российскую повестку СМИ стремительно ворвалась украинская беженка, которая увела британца из семьи за 10 дней. Для Англии эта история стала настоящей «Сантой-Барбарой». «КП-Петербург» было единственным российским СМИ, кому София Каркадым дала интервью и рассказала, как у нее все развивалось с Тони. В это же время читателей волновали и более серьезные события, например, День ВМФ в Петербурге. Освежить этот день в памяти можно благодаря нашему яркому фоторепортажу.

В августе Софию Каркадым затмила история звезды разврата и Тик-Тока Анастасии Гришман, с которой расправился ее возлюбленный. Молодой человек заявил, что якобы она сама хотела смерти. Но расследование «КП-Петербург» подтвердило, что это было не так. Девушка пыталась уехать от него в Корею, но не успела.

София увела Тони за 10 дней

София увела Тони за 10 дней

В последний месяц лета журналисты «КП-Петербург» также протестировали автобусный рейс из Северной столицы до Геленджика. Приключение оказалось довольно интересным, но вот местные пляжи нас сильно удивили.

Мы протестировали автобус до Геленджика

Мы протестировали автобус до Геленджика

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В сентябре страну поразила трагедия в ижевской школе, где бывший ученик Артем Казанцев убил 13 человек. Журналисты «КП-Петербург» поговорили с одноклассниками преступника и узнали, как развивалась трагедия в стенах школы. Как нам удалось выяснить жертв могло бы быть больше, если бы не ученик, который первым встретил убийцу. Он получил пулю, но успел предупредить директора школы о стрельбе.

Мы также выяснили и то, как работают и где продают свою мебель российские фабрики, производившие продукцию для шведского гиганта ИКЕА.

В октябре наши журналисты подробно разбирали, кого арестовали по подозрению в подрыве Крымского моста. Среди них мы нашли оппозиционера и перевозчика крупы из Украины. А также выяснили, что подготовка к этому шла год. «КП-Петербург» подробно разобрала и другую резонансную новость – побег Ксении Собчак из России. Мы узнали, почему границу она переходила пешком.

В ноябре главной новостью стала история русского солдата, который поразил британцев тем, как он отбрасывает гранаты ВСУ. «КП-Петербург» нашла несколько таких героев. Среди них – Кирилл Матюшин из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Каменке. И сам герой с видео - 41-летний уроженец Донецка Рустам Худайнуров из народной милиции ДНР.

Герой из ДНР отбросил от себя гранаты ВСУ

Герой из ДНР отбросил от себя гранаты ВСУ

Фото: СОЦСЕТИ

Главным событием декабре стало возвращение Виктора Бута домой. Осужденного в США россиянина обменяла на баскетболистку Бриттни Грайнер. О 14 годах тюрьмы в Америке и возвращении домой Бут подробно рассказал в интервью «КП-Петербург».

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