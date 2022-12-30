Герои спецоперации, побег Собчак и предсказания Ванги: Лучшие материалы, видео и подкасты «КП-Петербург» за 2022 год

Герой отбился от дрона ВСУ Фото: СОЦСЕТИ

Уходящий год принес немало событий для жителей Петербурга и Ленинградской области. Все эти новости: грустные, шокирующие, оптимистичные и трагичные корреспонденты, фотографы, операторы и радиоведущие «КП-Петербург» переживали вместе с вами. Поэтому накануне Нового года мы предлагаем вспомнить, что произошло с нами в 2022-м году. Все это мы честно отражали в наших лучших материалах на сайте spb.kp.ru, в подкастах радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) и в видеоисториях в наших соцсетях.

«ЧТО ВЫ ЧИТАЛИ В ЭТОМ ГОДУ»

2022 год начался с резонансной истории гибели матери двоих детей, которая утонула во время празднования Крещения. Женщина на глазах семьи нырнула в необорудованную прорубь и тут исчезла под ледяной водой - ее унесло течением. За поисками ее тела следила вся страна. На помощь пришли сотрудники МЧС, водолазы из Москвы и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Обнаружить погибшую удалось лишь на 9 день. По словам экспертов, выжить у нее не было ни единого шанса.

Мать двоих детей утонула в проруби Фото: СОЦСЕТИ

В марте после начала спецоперации события начали развиваться стремительно. Одна часть звезд стала покидать страну, другая - осуждать такие поступки. Самым читаемым материалом этого месяца на сайте kp.ru стала статья о Константине Хабенском, который заявил, что не собирается уезжать из России. Читателей интересовало и мнение Лии Ахеджаковой, которая, наоборот, вступилась за Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию.

Хабенский заявил, что не покинет страну Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Многих в эти дни интересовали и прогнозы, а что нам ждать в будущем. Об этом на нашем сайте рассказывал публицист Сергей Косторной, который называет себя кумом Ванги. Он вспомнил, что в разговоре с ним болгарская провидица упоминала, что в 2022 году может произойти локальный конфликт России и Украины. И он закончится, когда выпадет снег и земля промерзнет. О том, сбудется этот прогноз или нет, Косторной рассказал нам и в декабре.

Предсказание Ванги удивило многих Фото: fondacia-vanga.com

Не отходили на второй план в марте и бытовые истории. Особенно читателей волновала история юного вундеркинда Алисы Тепляковой. Родственники необычной семьи признались «КП-Петербург», что мать девочки сильно замучена родами. В это же время корреспонденты «КП-Петербург» подробно расследовали историю убийства русской матери из Петербурга в Германии. Красавицу расчленил муж из-за намечающегося развода. Эта история напомнила петербуржцам трагедию Анастасии Ещенко, которую убил историк Олег Соколов.

Муж в Германии расчленил россиянку Фото: СОЦСЕТИ

В апреле наши журналисты отвечали на самый частый вопрос россиян – куда пропали телефонные мошенники из Украины. Звонков из «службы безопасности банка» и вправду поубавилось. Как выяснилось, причиной всему стала спецоперация России, из-за которой аферистам пришлось закрыть свои «колл-центры». Но позже они все же вернулись и приготовили новые схемы обмана.

В апреле петербуржцы прощались с актрисой Александрой Яковлевой, которая долгое время боролась с онкологией. Незадолго до своей смерти звезда «Чародеев» дала последнее интервью «КП-Петербург», в котором призналась, что боль ее отпустила.

Актриса скончалась от рака Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В мае переживания горожан касались забугорья, в частности, чего нам ждать после вступления Финляндии в НАТО? На эти вопросы «КП-Петербург» подробно ответила вместе со специалистами. Но пока расширения альянса так и не произошло из-за позиции Турции.

Вместе с экспертами «КП» разбирала и болезнь Алисы Аршавиной, когда экс-супруга звезды футбола Андрея Аршавина заявляла, что у нее аутоиммунный некроз. Но наши медики развенчали это утверждение.

В это же время мы узнали, каким будет продолжение фильмов «Брат», рассматривая комикс, который готовили по мотивам ленты. Как выяснилось, в нем Данила Багров оказался в Чечне, а Татарин вернулся из Америки.

Комиксы по фильму "Брат" Фото: Bubble

Главным событием июня стали «Алые паруса», красочную трансляцию которого посмотрели на сайте «КП-Петербург» тысячи россиян. В это же время поклонники запустили слухи о том, что Татьяна Буланова снова беременна. Но артистка опровергла их в разговоре с журналистами «КП-Петербург». Как оказалось, она просто немного пополнела. Но еще больше читателей поразила история гибели звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ясевич. Ее смерть обернулась настоящим детективом, который распутывали наши журналисты. Все дело в том, что другая чародейка заявила, что Ясевич умерла из-за ее проклятья.

Ясевич умерла якобы из-за проклятья Фото: СОЦСЕТИ

В июле в западную и российскую повестку СМИ стремительно ворвалась украинская беженка, которая увела британца из семьи за 10 дней. Для Англии эта история стала настоящей «Сантой-Барбарой». «КП-Петербург» было единственным российским СМИ, кому София Каркадым дала интервью и рассказала, как у нее все развивалось с Тони. В это же время читателей волновали и более серьезные события, например, День ВМФ в Петербурге. Освежить этот день в памяти можно благодаря нашему яркому фоторепортажу.

В августе Софию Каркадым затмила история звезды разврата и Тик-Тока Анастасии Гришман, с которой расправился ее возлюбленный. Молодой человек заявил, что якобы она сама хотела смерти. Но расследование «КП-Петербург» подтвердило, что это было не так. Девушка пыталась уехать от него в Корею, но не успела.

София увела Тони за 10 дней

В последний месяц лета журналисты «КП-Петербург» также протестировали автобусный рейс из Северной столицы до Геленджика. Приключение оказалось довольно интересным, но вот местные пляжи нас сильно удивили.

Мы протестировали автобус до Геленджика Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В сентябре страну поразила трагедия в ижевской школе, где бывший ученик Артем Казанцев убил 13 человек. Журналисты «КП-Петербург» поговорили с одноклассниками преступника и узнали, как развивалась трагедия в стенах школы. Как нам удалось выяснить жертв могло бы быть больше, если бы не ученик, который первым встретил убийцу. Он получил пулю, но успел предупредить директора школы о стрельбе.

Мы также выяснили и то, как работают и где продают свою мебель российские фабрики, производившие продукцию для шведского гиганта ИКЕА.

В октябре наши журналисты подробно разбирали, кого арестовали по подозрению в подрыве Крымского моста. Среди них мы нашли оппозиционера и перевозчика крупы из Украины. А также выяснили, что подготовка к этому шла год. «КП-Петербург» подробно разобрала и другую резонансную новость – побег Ксении Собчак из России. Мы узнали, почему границу она переходила пешком.

В ноябре главной новостью стала история русского солдата, который поразил британцев тем, как он отбрасывает гранаты ВСУ. «КП-Петербург» нашла несколько таких героев. Среди них – Кирилл Матюшин из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Каменке. И сам герой с видео - 41-летний уроженец Донецка Рустам Худайнуров из народной милиции ДНР.

Герой из ДНР отбросил от себя гранаты ВСУ Фото: СОЦСЕТИ

Главным событием декабре стало возвращение Виктора Бута домой. Осужденного в США россиянина обменяла на баскетболистку Бриттни Грайнер. О 14 годах тюрьмы в Америке и возвращении домой Бут подробно рассказал в интервью «КП-Петербург».

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