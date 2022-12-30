Почта России и Российское общество «Знание» выпустили обучающий курс по продажам на маркетплейсах

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Почта России и Российское общество «Знание» записали обучающий курс для предпринимателей о том, как начать продавать на онлайн-площадках. Бесплатные видео-уроки доступны на сайте Академии Знания.

В программе курса девять тем, которые помогут предпринимателям сделать первые шаги на рынке интернет-торговли. Выбор онлайн-площадки, упаковка и маркировка товаров, настройка рекламы и экспорт – об этом и многом другом подробно расскажут представители ведущих российских маркетплейсов, эксперты e-commerce и специалисты Почты России. Последовательность лекций структурирована таким образом, чтобы во время обучения участники могли погрузиться в процесс реализации собственного дела от момента запуска проекта до анализа рынка и разработки логистики под конкретный продукт.

«Почта – один из ведущих логистических операторов и надежный партнер для компаний электронной торговли. У компании есть необходимые экспертиза и ресурсы, чтобы помочь бизнесу начать работу на одном из самых быстрорастущих рынков», – добавил директор по поддержке государственных программ и международной деятельности Почты России Евгений Архипов.

Учебный трек был специально разработан для содействия достижению ключевых целей развития национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Курс позволит сформировать благоприятные условия для развития деловой активности предпринимателей, в том числе проживающих в отдаленных регионах страны.

«Я уверен, что участников этой совместной программы Российского общества «Знание» и Почты России объединяет не только принадлежность к малому или среднему бизнесу, но и желание постоянно создавать, развиваться и получать результат. Сейчас это особенно важно и нужно, так как период глобальных перемен, с которыми столкнулся весь мир, – это время новых возможностей. И в первую очередь в предпринимательской сфере. Российский рынок как никогда нуждается в новых идеях, продуктах и услугах. Чтобы программы была по-настоящему полезной и актуальной, мы пригласили выступить в качестве лекторов людей, которые непосредственно задействованы в сфере торговли», - подчеркнул первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Чтобы начать обучение, достаточно зарегистрироваться на сайте Академии Знания и выбрать курс «Торговля на электронных площадках».