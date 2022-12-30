Ушибы, переломы и обморожения: Чего стоит опасаться в новогодние праздники

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Зима - это не только новогодние праздники, яркие огни и игра в снежки. Это еще и ушибы переломы и обморожения. Врачи хором называют это время года самым травмоопасным. Причин заработать серьезную проблему масса: скользкие улицы, быстрое наступление темноты, мороз, снег, маскирующий ямы и кочки. Итогом всего этого становятся частые обращения в больницы. Цифры говорят сами за себя: с наступлением холодов частота обращений к врачу-травматологу-ортопеду увеличивается в 2-4 раза.

При этом, многих проблем можно было бы избежать, если бы не быстрый ритм городской жизни. Все куда-то спешат и торопятся, часто вообще не смотря себе под ноги. Если не заметить лед на тротуаре, ступенях или при спуске с автобуса, то можно провести Новый год не за столом, а в больничной палате.

В такой ситуации женщины рискуют куда больше мужчин. Виной тому мода на высокие каблуки, которые никак не помогают удержаться на ногах в гололед. В опасности находятся также люди пожилого возраста. Хрупкость костей и меньшая гибкость делает любое падение во много раз опаснее. Именно поэтому в дни, когда мороз особенно лютует и дороги покрывает наледь, врачи настоятельно рекомендуют пенсионерам оставаться дома и отложить свои дела. А если выйти на улицу все же необходимо, то стоит надеть удобную обувь на плоской подошве, не торопиться, избегать опасных участков, а на лестницах обязательно держаться за поручни или попросить прохожих о помощи.

Еще одной зимней напастью, с которой неизменно обращаются к врачам, становятся обморожения и ожоги. Беспечная прогулка в легкой одежде, обуви или без шапки даже в плюсовую температуру - верный способ что-нибудь себе отморозить. Так что не будьте легкомысленны и одевайтесь теплее. Еще одна угроза - неосторожное использование пиротехники. Каждый Новый год травмпункты завалены теми, кто решил поиграть с огнем без соблюдения техники безопасности. Тут можно посоветовать только одно - не связывайтесь с фейерверками и петардами, не прочитав инструкцию, или если вы выпили.

Если же меры предосторожности не помогли и вы все же получили травму, обморожение или ожог, то необходимо срочно пулей бежать в врачу. Важно не затягивать с лечением и не ждать, что все пройдет само - так не бывает. Тем более, что сейчас вам могут оказать помощь в любое время суток настоящие профессионалы.

В клинике «Гранти-Мед» на проспекте Ветеранов, 147 Б ежедневно работает круглосуточный травмпункт для детей и взрослых. Фото предоставлено пресс-службой клиники «Гранти-Мед».

В клинике «Гранти-Мед» на проспекте Ветеранов, 147 Б ежедневно работает круглосуточный травмпункт для детей и взрослых.

Там всегда доступен прием у травматолога для пациентов от 1 года до 100 лет. Врач проведет осмотр, определит проблему и назначит верное и эффективное лечение.

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Когда проблема ясна, то в «Гранти-Мед» моментально приступают к лечению. Специалисты клиники занимаются: вправление вывихов, репозицией костей при переломах, наложением «дышащего» гипса, с которым можно принимать душ, хирургической обработкой раны, наложением швов, удалением инородных тел, а также перевязками. Также в стенах клиники лечат ожоги и обморожения, помогают при укусах животными и проводят профилактику столбняка.

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