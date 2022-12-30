Лучшие учителя и врачи, юбилей Седьмой симфонии и «Елка желаний» для детей Донбасса: «Комсомолка» подводит свои итоги года

Многие наши мероприятия стали яркими городскими событиями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца 2022-го осталось совсем чуть-чуть - самое время подводить итоги. За 12 месяцев «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» успела выпустить сотни номеров газеты и тысячи статей. Но это далеко не все. Еще мы провели множество мероприятий, конкурсов, акций и ивентов. Предлагаем вместе вспомнить главные события, организованные «КП».

ПАМЯТНЫЕ АКЦИИ

Сегодня дело памяти живет благодаря неравнодушным людям и организациям, которые поддерживают это пламя. В 2022-м поводов, чтобы вспомнить и почтить прошлое его героев, было особенно много.

В январе уходящего года в честь Дня снятия блокады «Комсомолка» организовала выставку, посвященную блокадному Ленинграду и его защитникам. Событие проходило под эгидой большого проекта «КП» под названием «Герои блокады». Десять стендов с фотографиями и историями настоящих героев того времени выставили в Большом зале Филармонии имени Шостаковича. А на церемонию открытия и закрытия «Комсомолка» пригласила тех, кто хранит память о ежедневных подвигах, - ветеранов, историков и других неравнодушных людей.

На церемонию открытия и закрытия выставки «Комсомолка» пригласила тех, кто хранит память о ежедневных подвигах, - ветеранов, историков и других неравнодушных людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2022-й - это год юбилеев. Среди множества круглых дат выделяется одна - 80-летие премьеры Седьмой симфонии Шостаковича. Мелодия, написанная в годы тяжелой осады Ленинграда, стала неофициальным гимном непокоренного города и символом стойкости и мужества его защитников. 9 августа на углу Невского проспекта, 54/3, и Малой Садовой улицы, у блокадного репродуктора, где впервые прозвучала симфония, прошла памятная церемония «Голоса блокады». По приглашению «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» на памятном месте выступили представители власти, члены комитетов, а также жители блокадного Ленинграда. После выступления участников, как и 80 лет назад, из блокадного репродуктора зазвучала симфония стойкости и мужества. Легендарная мелодия звучала не только на улицах города, но и в Музее обороны и блокады Ленинграда, на радиостанциях Петербурга.

9 августа на углу Невского проспекта, 54/3, и Малой Садовой улицы, у блокадного репродуктора, где впервые прозвучала симфония, прошла памятная церемония «Голоса блокады». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечной и светлой памяти достойны не только жертвы далекого прошлого, но и жертвы недавнего времени. Например, невинные души погибших в Донбассе детей. Осенью, когда вокруг опадают листья и будто вся природа плачет, «Комсомолка» провела по всей стране народную акцию «Посвящение ангелам», к которой присоединилась и Северная столица. В память о детях Донбасса в Малоохтинском парке Петербурга неравнодушные люди высадили Аллею Ангелов. Теперь в городе появился живой памятник безвременно ушедшим детям Донбасса, напоминающий нам о трагедии последних лет.

В память о детях Донбасса в Малоохтинском парке Петербурга неравнодушные люди высадили Аллею Ангелов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сердце Петербурга на Марсовом поле нетленным факелом горит Вечный огонь. Частичка этого пламени есть в сердце каждого петербуржца. Чтобы поддержать многолетнюю традицию и отдать дань уважения тем, в честь кого пылает эта искра, 6 ноября 2022 года «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» организовала акцию памяти на Марсовом поле. Событие было приурочено к 65-летию первого в стране мемориала с негасимой лучиной. Сказать важные слова и возложить цветы к мемориалу на Марсовом поле пришли не только представители старшего поколения, но и множество детей. Юные хранители традиций с жаром говорили речи, пели песни и читали стихи.

6 ноября 2022 года «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» организовала акцию памяти на Марсовом поле. Фото: Артем КИЛЬКИН

РАДОСТЬ ДЛЯ ДЕТВОРЫ

Что может быть прекраснее, чем дарить счастье детям? Так считаем и мы. За год издание успело порадовать немало ребят из разных концов страны.

Помощь Центру содействия семейному воспитанию № 2 на Васильевском острове - добрая традиция «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». Она продолжилась и в 2022-м, когда 1 сентября ребята из детского дома отправились в сказочное путешествие в Страну знаний вместе с «Комсомолкой». Малышам устроили настоящий праздник с играми, конкурсами, фокусами и шоу мыльных пузырей.

1 сентября ребята из детского дома отправились в сказочное путешествие в Страну знаний вместе с «Комсомолкой». Фото: Сергей Тарасов

Еще одним праздником для первоклашек стало «Путешествие по Школляндии». Так называлось большое событие на Елагином острове. Дети и их родители проходили веселые испытания на специальных станциях и выигрывали крутые призы - наушники, колонки и даже самокаты!

На Елагином острове. Дети и их родители проходили веселые испытания и выигрывали крутые призы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А под Новый год пришло время чудес! Мы постарались, чтобы никто из воспитанников Центра содействия семейному воспитанию № 2 не остался без подарка. Целый мешок игрушек, сладостей и даже фотоаппаратов к дверям учреждения доставила удивительная парочка - Большой Рыжий Кот и Дед Мороз!

Под Новый год никто из воспитанников Центра содействия семейному воспитанию № 2 не остался без подарка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, на ежегодном новогоднем радиомарафоне «Комсомолка» решила запустить свою «Елку желаний», чтобы сделать счастливыми детишек из Донецкой Народной Республики. Новогоднее деревце украшали шарики с желаниями и мечтами маленьких жителей Донбасса, а гости и слушатели марафона исполняли их и дарили ребятам то, что они хотели больше всего.

Гости и слушатели марафона исполняли желания детишек из Донецкой Народной Республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

Как всегда, в этом году не обошлось без торжественных светских мероприятий и престижных премий - в этом «КП» знает толк!

Одним из самых ярких событий этого лета стало награждение победителей премии «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» «Медиаперсона года - 2022». На великолепном «Белом балу» мы поздравляли тех, кто внес особый вклад в жизнь нашего города или просто полюбился читателям и редакции. «Белый бал» проходит с 2014 года и всегда привлекает внимание большого числа знаменитостей в сфере культуры, искусства, политики и науки. В этот раз мероприятие провели в открытой киностудии «Лендок». Выбор места был тесно связан с тематикой бала - миром кино. В этом году «медиаперсон» набралось четырнадцать. А в перерывах между награждениями на сцене разыгрывались сцены из исторических фильмов, страстных любовных драм и неоновой фантастики. Среди получивших награду был активный-креативный вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, 85-летняя бабушка-рэпер и знаменитый благотворитель и общественный деятель Маргарита Грачева. Самыми необычными гостями на мероприятии стали служебные овчарки Кадис и Есения. Кстати, они тоже получили одну из наград.

«Белый бал» проходит с 2014 года и всегда привлекает внимание большого числа знаменитостей в сфере культуры, искусства, политики и науки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самыми необычными гостями на мероприятии стали служебные овчарки Кадис и Есения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Также после пандемии все еще раз убедились в важности профессии медика. Поэтому к одному из самых масштабных медицинских конкурсов о врачах и медицине «Клиника года - 2022» было приковано столько внимания. Проект начался еще в 2014 году и с тех пор только растет и набирает популярность. В 2022 году петербургская «Клиника года» отличилась рекордным количеством участников - за звание лучших боролось около 50 клиник и врачей. Цель конкурса «Клиника года» - это не только определение лучших медицинских учреждений Петербурга по версии читателей и экспертов, но и поддержка работников здравоохранения. В течение года многие клиники на страницах газеты и на сайте «Комсомолки» обсуждали актуальные вопросы взаимодействия частной и государственной медицины, необходимость конструктивного диалога с властью. По итогам народного голосования было выбрано 10 врачей, которым больше всего доверяют люди, а также 16 образцовых клиник, отмеченных как нашими читатели, так и экспертным медицинским сообществом Петербурга.

В 2022 году петербургская «Клиника года» отличилась рекордным количеством участников - за звание лучших боролось около 50 клиник и врачей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Важной темой для Петербурга всегда остается недвижимость. А тут еще и важная дата - отцу города Петру I исполнилось 350 лет. Нашим подарком к знаковому юбилею стала премия «Град Петра Awards». На ней профессиональное жюри и жители выбирали главных застройщиков Северной столицы в нескольких номинациях. С мая мы принимали заявки на участие в проекте. После этого мы несколько месяцев общались с нашими конкурсантами и привлекали экспертов рынка. Также прошло несколько крупных круглых столов и больших аналитических материалов. А в это время за участников проекта голосовали читатели «Комсомолки» и эксперты - признанные специалисты в области архитектуры, строительства, девелопмента и экологии. Итогом этой большой и кропотливой работы стал список лучших объектов городского и загородного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2019-2022 годы. К тому же премия помогла покупателям найти качественное и комфортное жилье, а застройщикам достойно представить свои проекты. В каждой из десяти номинаций было по две категории - выбор экспертов и народного голосования. В результате получилась объективная и разносторонняя выборка объектов недвижимости на любой вкус, запрос и кошелек.

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ!

Все любят конкурсы! «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» обожает их устраивать, а еще больше - дарить призы. Определять победителей мы всегда доверяем нашим читателям - мнение людей для нас превыше всего.

Чтобы еще раз сказать большое человеческое спасибо женщинам-медикам Северной столицы, летом 2022 года мы организовали фотоконкурс «Леди в белых халатах - 2022 в Санкт-Петербурге и Ленобласти». В борьбе за звание самого обворожительного медсотрудника приняли участие 55 прекрасных дам. Всего за них проголосовали 151 455 человек.

Помимо медицинских работников, «Комсомолка» всегда восхищалась хорошими отцами, ведь настоящий папа может все! Кстати, именно так и назывался еще один наш фотоконкурс. На этот раз он проходил среди глав семейств Петербурга. Победителей определяли по лайкам на фотографии в конкурсном обсуждении в нашей группе ВКонтакте. Из десятков участников определилась тройка лидеров, в числе которых был многодетный отец, статный мужчина из Нигерии и 80-летний мужчина, который все еще сам рубит дрова и к тому же прекрасно поет.

Конкурс «Папа может все» проходил среди глав семейств Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ко Дню учителя мы также решили выяснить, какого педагога наши читатели назовут самым внимательным, добрым и профессиональным. Надо сказать, что результаты удивили даже нас - читатели проявили потрясающую активность и голосовали тысячами. В результате жаркой борьбы первое место набрал учитель, за которого отдали 77 тысяч голосов. Вот что значит настоящие народное признание!

Ну и как мы могли обойти наших обворожительных девушек в форме? Ведь сотрудницы УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не только настоящие красавицы и модели, но и гроза всех преступников. Конкурс «Мисс ФСИН - 2022» очень понравился публике, и она с нетерпением ждет его в 2023-м. Об этом свидетельствуют и цифры - за победительницу проголосовали 83 700 человек.

Конкурс «Мисс ФСИН - 2022» очень понравился нашим читателям. Фото: Артем КИЛЬКИН

А самым необычным конкурсом стало состязание… первых императоров России Петров Алексеевичей Романовых! К 350-летию отца Петербурга «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» провела конкурс «Будь как Петр. Первым». Мы искали людей, похожих на великого правителя. Все вместе цари прошествовали большим костюмированным парадом по Дворцовой площади, чем изрядно удивили как петербуржцев, так и гостей города.

Парад Петров изрядно удивил как петербуржцев, так и гостей города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОТОК ЭФИРА

Кроме газеты, сайта и социальных сетей медиагруппа «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» - это еще и радио. Волна 92,0 FM полюбилась тысячам слушателей.

Например, на ХХI Международном экологическом форуме «Экология большого города», где «Комсомолка» выступала генеральным медиапартнером, была развернута целая выездная радиостудия. Экологический форум показал, как можно решить проблемы мегаполиса при помощи современных технологий и диалога между государством, бизнесом и обществом.

Экологический форум показал, как можно решить проблемы мегаполиса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Активное присутствие нашей команды можно было заметить и на ПМЭФ-2022. Событие запомнилось не только тем, что на форуме город заключил соглашений на полтриллиона рублей, но и интересными разговорами с главными гостями на актуальные темы в эфире нашего радио.

На ПМЭФ-2022 проходили интересные разговоры с главными гостями на актуальные темы в эфире нашего радио. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не менее увлекательный диалог и жаркие дискуссии проходили в эфире 92,0 FM на XXI Международном форуме Baltic Weekend. Профессионалы по коммуникациям обсудили, как поменялся цифровой отечественный мир, чего ждет бизнес от public relations и еще сотню других тем.

МАРАФОН НА ВОЛНАХ 92,0 FM

В эфире нашего радио мы вместе с гостями привыкли обсуждать и решать самые разные проблемы. После событий февраля многие были потрясены и не знали, что будет дальше, поэтому мы организовали большой «антикризисный» марафон «Справимся вместе», где на протяжении почти четырех часов общались с чиновниками, предпринимателями и прочими лицами, принимающими решения. По итогам стало ясно - жизнь продолжается, просто некоторые вещи изменились.

Мы организовали большой «антикризисный» марафон «Справимся вместе». Фото: Артем КИЛЬКИН

А на радиомарафоне, приуроченном ко дню рождения Северной столицы, мы разговаривали о прошлом и будущем родного города. Вместе с общественными деятелями и представителями власти мы говорили о том, кто внес весомый вклад в развитие города и что ждет Петербург в будущем. Например, среди гостей был председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский. Политик рассказал, как выбирали почетных жителей Петербурга, а также поделился душевными историями из детства.

Среди гостей марафона, приуроченного ко дню рождения Северной столицы, был председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ну и в преддверии 2023 года в стенах издания прошел «Про100 марафон» - традиционное подведение итогов года в прямом эфире. Поскольку в 2022-м минуло сто лет с образования СССР, ведущие вместе с гостями провели четыре часа бесперебойного эфира с музыкой и ностальгией о прошлых светлых днях. Что немаловажно: на радиомарафоне мы всегда разыгрываем призы среди наших слушателей. В новогоднем эфире была настоящая борьба за подарки!

В преддверии 2023 года в стенах издания прошел «Про100 марафон». Фото: Дмитрий Штрайс

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Мы всегда считали, что надо помогать налаживать диалог между властью и людьми. «Комсомолка» - это прежде всего народное СМИ, поэтому в 2022 году мы организовали целых два проекта, направленных на взаимодействие между чиновниками и нашими читателями.

Первым в этом списке стал «Губернаторский дневник». Программа мотивировала школьников получать хорошие оценки и помогала им определяться с будущей профессией. Участниками программы стали ученики 5-10-х классов из 225 школ города, а также воспитанники Нахимовского училища. Победителей проекта лично поздравлял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Вторым номером стал совместный проект с Законодательным собранием Северной столицы «Народный закон». Кто, как не жители города, лучше всех знает его главные проблемы? Мы предложили людям рассказать о них и создать проект своего закона, исправляющего ситуацию. Десять лучших заявок мы передали на рассмотрение специальной комиссии, состоящей из депутатов Законодательного собрания. А итоговым победителем акции стал местный адвокат с предложением о садоводствах.

В проекте «Народный закон» мы предложили людям рассказать о проблемах и создать проект своего закона, исправляющего ситуацию. Фото: ЗакС СПб

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ

Запрыгивая в уходящий поезд этого года, мы начали проект, который продолжится в 2023-м - «Школу журналистики «КП». Это масштабный проект для учеников 11-х классов, интересующихся журналистикой и смежными дисциплинами. С декабря 2022 года 45 счастливчиков начали получать навыки, необходимые современному работнику СМИ, на базе одного из лучших гуманитарных университетов страны и крупного издания с многолетней историей. Теоретические занятия пройдут в стенах СПбГУП, практические - в редакции «Комсомолки» на Петроградской стороне, в том числе на радиостудии. Те, кто окончит «Школу журналистики «КП», смогут поступить в один из лучших вузов страны на льготных условиях, а также получат бесценный опыт реальной работы журналистом. На первой ознакомительной встрече ребята успели познакомиться с Университетом профсоюзов и «Комсомолкой». В новом году участников ждут лекции, семинары и самая настоящая работа в редакции. Будущие студенты признались, что очень ждут продолжения занятий.

На первой ознакомительной встрече ребята успели познакомиться с Университетом профсоюзов и «Комсомолкой». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вот таким вышел для нас 2022 год. Яркий, разнообразный и насыщенный. Скучно не было ни нам, ни нашим читателям. Однако мы никогда не останавливаемся на достигнутом. В грядущем 2023-м мы планируем провести еще больше интересных мероприятий, которые точно вас удивят. Например, семейный фестиваль, акции, посвящённые прорыву блокады и так далее! Следите за анонсами и принимайте активное участие.

Увидимся в следующем году!