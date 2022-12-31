«Не плачьте, у меня разрывается сердце»: Чуткий грабитель не смог обнести ломбард из-за заплакавшей сотрудницы

Чуткий грабитель пожалел заплакавшую сотрудницу ломбарда в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге парень пошел на ограбление, чтобы спасти жизнь матери. Но оказалось, что молодой человек по натуре совершенно не преступник, а чуткий и жалостливый человек. Вечером 28 декабря 2022 года 27-летний петербуржец пришел в ломбард на проспекте Науки Калининского района. Положив на стол гранату, которая была муляжом, он стал требовать золото и деньги. Но увидев полные испуга и слез глаза сотрудницы ломбарда, парень стал ее успокаивать и говорить по душам. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Я не хочу вас расстраивать. Но раз так получилось, меня жизнь заставляет. Ладно? Вы не бойтесь так. Я искренний человек, я вас обижать не буду больше. Ладно? Только вы обещайте мне, что не будете нажимать на кнопку. Я вас очень прошу. Я же к вам с пониманием. Ладно? Все, не плачьте, а то мне сейчас больно будет, - без устали успокаивал рыдающую девушку грабитель.

Парень рассказал, что на ограбление его толкнули обстоятельства. Мама грабителя больна, у нее начальная стадия опухоли мозга.

- У меня мама больная. Я рискую ради нее. Я хочу спасти свою маму, - объяснил грабитель рыдающей девушке.

По сотрудница ломбарда была безутешна. Тогда чуткий грабитель попросил ее не нажимать тревожную кнопку и дать ему спокойно уйти. А также пожелал ей хорошо встретить Новый год в кругу близких людей.

В итоге парень ушел, так ничего и не забрав из ломбарда. 30 декабря его задержали у дома 22/26 по Сиреневому бульвару. Оказалось, что ранее он уже был судим. По всей видимости, все его преступления заканчивались душевными разговорами.