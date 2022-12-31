Умер участник рэп-баттлов и лидер андеграундного музыкального проекта Андрей Райкконен

Лидер андеграундного рэп-проекта Андрей Райкконен умер в Петербурге / Фото: скрин YouTube "Рэп-баттл"

В Санкт-Петербурге умер участник рэп-баттлов, лидер андеграундного проекта SLOVO Андрей Райкконен, более известный под псевдонимом «эхопрокуренныхподъездов». Об этом стало известно 31 декабря 2022 года. Известно, что музыкант не выходил на связь с 29 декабря. Друзья объявили его в розыск. Перед своей пропажей Андрей сообщил подруге, что плохо себя чувствует, а также перенес концерт из-за болезни. Об этом в социальных сетях рассказали его друзья.

- Андрей не выходит на связь вторые сутки, мы очень переживаем, может они виделся с кем-то или писал кому-то? В последний раз он писал мне и мои друзьям, что он плохо себя чувствует физически. Если у кого-то есть любая информация, напишите мне, - сообщили его друзья.

Днем 31 декабря стало известно, что дверь в квартиру, где жил Андрей вскрыли. Внутри нашли его мертвым. Причина смерти пока что неизвестна.

Андрей Райкконен родился в Мурманске и еще там начинал свою карьеру. Однако по-настоящему известным стал в Петербурге. Он считался одним из самых ярких представителей абстракт-хип-хопа в России.