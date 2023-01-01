1 января 2023 года стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Петербурге

1 января стало самым теплым за всю историю Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как и предрекали синоптики, 1 января 2023 года стало самым теплым днем за всю историю метеорологических наблюдений. Утром температура поднималась до +4,8 градуса, что на три десятых выше, чем прошлый рекорд 2017 года.

- Новый год в Санкт-Петербурге начался рекордным максимумом, - сообщил в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Впрочем, данные пока предварительные. А точные показатели станут известны после 21:00, когда будут сняты все показания с контрольных термометров городской метеостанции.

О том, что ночью было очень тепло, догадались и сами петербуржцы, встречавшие Новый год при лужах вместо снега. Но сейчас постепенно начало холодать. Термометры показывают уже +2, а ко 2 января прогноз обещает минусовую температуру.

Также в городе с часа дня 1 января по утро 2 января объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра. Похолодание продолжится и дальше. А к середине месяца город накроют крещенские морозы.

Но в целом январь будет умеренным и не сильно отклонится от положенной ему климатической нормы.