Красавицы в погонах: «КП» подвела итоги конкурса «Мисс ФСИН по Петербургу и Ленобласти»

Три победительницы конкурса "КП-Петербург" Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто сказал, что работа в колонии или СИЗО далеко не женская профессия? Красавицы из УФСИН по Петербургу и Ленобласти разрушили этот миф. Да, их служба и опасна, и трудна. Но если на работе им приходится быть суровыми, то в обычной жизни они в первую очередь женщины. «КП в Петербурге» провела конкурс на самую обаятельную сотрудницу ФСИН. Среди читателей он вызвал немалый ажиотаж. Битва за первое место выдалась жаркой. Только в последний день на страницу голосования зашло более 80 тысяч человек. Сейчас «Комсомолка» подводит итоги. Победительниц мы пригласили в пресс-центр «КП» на награждение. Обладательницы первого, второго и третьего места получили от «Комсомолки» ценные призы и подарки.

Победителем конкурса стала Мария Письменная. Сотрудница психологической лаборатории ИК-4 заняла первое место, набрав почти 84 тысячи голосов! Девушка работает в колонии чуть более двух лет, но за это время она уже успела проявить себя.

Победителем конкурса стала Мария Письменная

- Я пошла во ФСИН по стопам мамы, она прослужила там больше 25 лет, - поделилась с «КП» Мария. - Сейчас она председатель совета ветеранов. А папа у меня военный пенсионер. Вся семья в погонах! Я работаю с осужденными, и им, на самом деле, очень часто требуется психолог. Это либо работа с ними во время карантина, либо личный прием по заявлениям. Вместе мы выясняем депрессия у заключенного или нет. Хотя я и работаю в мужской колонии строго режима, я за себя не боюсь. Они обращаются ко мне чаще всего со своими переживаниями. А психолог это все-таки добрый полицейский. И все что мы обсуждаем, остается между нами. Я нахожу контакт с каждым.

К слову, у Марии еще нет избранника. Поэтому у читателей «КП» есть все шансы завоевать ее сердце!

Второе место в конкурсе заняла психолог группы кадров и работы с личным составом Авелина Попова. Юная красавица набрала почти 68 тысяч голосов. В отличие от Марии, Авелина работает не с заключенными, а с сотрудниками.

Второе место в конкурсе заняла Авелина Попова Фото: Артем КИЛЬКИН

- У меня мама тоже работала во ФСИН, она полковник в отставке, - улыбается Авелина. – Сотрудники ко мне чаще всего обращаются со своими бытовыми проблемами. Например, если не могут найти общий язык с дочкой. Я отвечаю за настроение в коллективе.

Авелина тоже не замужем. Но, по ее словам, она пока об этом не думает.

И третье место в конкурсе красавиц заняла Вероника Архипова. Инспектор группы пожарной профилактики отдела режима и надзора СИЗО-2 набрала почти 48 тысяч голосов.

Третье место в конкурсе красавиц заняла Вероника Архипова Фото: Артем КИЛЬКИН

- В профессии я с 2009 года. У мужа отец работал во ФСИН. После рождения сына мне захотелось чего-то стабильного, уверенности в завтрашнем дне. Поэтому я и пошла в профессию, - делится Вероника. - Я провожу инструктажи по пожарной безопасности и с заключенным, и сотрудникам. Иногда приходится быть суровой, но дома я в первую очередь мать и жена, а не офицер. Пускай говорят, что это не женская профессия. Я считаю, что все везде держится на женщинах.