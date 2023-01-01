Пятилетний ребенок погиб, а трехлетний пострадал в ДТП с пьяным бесправником на каршеринге в Ленобласти

Каршеринг насмерть сбил 5-летнего ребенка в Ленобласти. Фото: Прокуратура Ленобласти.

Полиция и работники прокуратуры работают на месте смертельного ДТП в Ленобласти, где утром 1 января пьяный водитель каршеринга сбил женщину с двумя детьми. В результате наезда один ребенок погиб на месте, а второй получил тяжелые травмы.

- 1 января 2023 года около 8.50 во дворе дома 6 по улице Новая в городе Кировск каршеринговый автомобиль совершил наезд на 34-летнюю женщину и двоих ее малолетних детей, проживающих в соседнем доме. В результате ДТП 3-летний мальчик госпитализирован в реанимацию, а 5-летняя девочка скончалась на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла во дворе дома утром 1 января. Фото: Прокуратура Ленобласти

Мать детей получила перелом ноги, ее увезли в больницу. По данным полиции, за рулем прокатной «Киа» был 25-летний житель Петербурга, находившийся в момент аварии в алкогольном опьянении. При этом ранее он уже был лишен прав за грубые нарушения правил дорожного движения и не имел права управлять машиной.

Каршеринг на прокат на свое имя взял приятель водителя. Мужчина также был пьян и ехал на пассажирском сиденье.

По предварительным данным, каршеринг ехал по двору, когда водитель не справился с управлением, вылетел на газон, сбил женщину с детьми и потом врезался в припаркованный «Рено Логан».

Сейчас водитель каршеринга находится в полиции, материалы по смертельному ДТП переданы в следственные органы. За нарушение правил движения, совершенное в пьяном виде, повлекшее смерть человека, предусмотрено уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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