Около двух тысяч человек задержали в новогоднюю ночь на Дворцовой площади в Петербурге

В новогоднюю ночь на Дворцовой задержали почти две тысячи человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около двух тысяч человек задержали на Дворцовой площади Петербурга в новогоднюю ночь. Всех доставили для выяснения личности в отделения полиции. Об этом сообщают в региональном Главке.

- Был реализован комплекс мероприятий, который позволил избежать серьезных правонарушений в центральной части города. В профилактических целях в полицию доставлено около двух тысяч граждан стран ближнего зарубежья. Выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Главке отмечают, что установить ограждения и вести досмотр при входе на Дворцовую пришлось из-за большого количества желающих встретить наступление Нового года у главной елки города. Меры позволили избежать давки и большого скопления людей, что при использовании пиротехники могло привести к несчастным случаям.

Полиция пресекала запуски принесенной людьми пиротехники, из-за чего в толпе могла возникнуть давка. Благодаря принятым мерам, серьезных ЧП удалось избежать.

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