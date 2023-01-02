Два человека погибли и четверо пострадали в пожаре на Балтийской улице в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткий пожар случился в Кировском районе Северной столицы ночью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 2 января.

- Сообщение о пожаре на Балтийской улице поступило 1 января в 23:12. На место происшествия сразу выехали спасатели и несколько пожарных машин, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Приехавшие после вызова пожарные установили, что в двухкомнатной квартире горит участок площадью 35 квадратных метров. Специалисты спасли четырех человек. Но, к сожалению, спасти удалось не всех. Двое мужчин погибли.

Еще четыре человека, которые находились в квартире, пострадали: их госпитализировали в медицинское учреждение. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ликвидировать возгорание спасателям удалось в 00:00 2 января. На место происшествия выезжали шесть единиц техники и 25 пожарных. Причину пожара установят дознаватели.

По факту случившегося проводит проверку Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Специалисты проводят необходимые экспертизы и выясняют причины и условия произошедшего.