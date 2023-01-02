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Общество2 января 2023 12:01

Отцы-одиночки в Петербурге получили право на бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам

Соответствующий законопроект подписал Александр Беглов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Раньше воспользоваться льготой могли только одинокие мамы

Раньше воспользоваться льготой могли только одинокие мамы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о бесплатной юридической помощи по трудовым вопросам для отцов-одиночек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной столицы в понедельник, 2 января.

- Такую льготу могут получить одинокие папы, которые одни воспитывают детей до трех лет и проживают с ними. Для опекунов детей этого же возраста льгота тоже действует, - говорится в сообщении ведомства.

Раньше бесплатной юридической помощью могли воспользоваться только беременные женщины и мамы детей в возрасте до трех лет. Но депутаты Законодательного собрания Петербурга посчитали это дискриминацией и предложили законопроект, касающийся одиноких отцов.

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