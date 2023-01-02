Отцы-одиночки в Петербурге получили право на бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам

Раньше воспользоваться льготой могли только одинокие мамы Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о бесплатной юридической помощи по трудовым вопросам для отцов-одиночек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной столицы в понедельник, 2 января.

- Такую льготу могут получить одинокие папы, которые одни воспитывают детей до трех лет и проживают с ними. Для опекунов детей этого же возраста льгота тоже действует, - говорится в сообщении ведомства.

Раньше бесплатной юридической помощью могли воспользоваться только беременные женщины и мамы детей в возрасте до трех лет. Но депутаты Законодательного собрания Петербурга посчитали это дискриминацией и предложили законопроект, касающийся одиноких отцов.