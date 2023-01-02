В Пушкине ушел из жизни легендарный ветеран ВМФ Василий Джуржа

После войны ветеран преподавал в училище и активно участвовал в памятных мероприятиях. Фото: vk.com/tallinskijperehod

В Пушкине ушел из жизни участник Таллинского прорыва, Великой Отечественной войны, капитан I ранга Василий Джуржа. Ветеран награжден Орденом Отечественной войны и двумя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», другими медалями и знаками.

На войне Василий Павлович ни один раз сталкивался с испытаниями: заменял выбывший из строя орудийный расчет, прикрывал отход и посадку на транспорт личного состава, отражал ночные налеты по минированию фарватера.

- После войны Василий Джуржа продолжил службу в ВМФ, служил на Сахалине, Камчатке, Балтике. В общей сложности он носил военную форму более 82 лет, - говорится в сообществе «Таллинский переход» во «ВКонтакте».

Кроме этого, ветеран 14 лет преподавал в Высшем военно-морском инженерном училище и два года во время пенсии был директором Музея училища. Активно участвовал в памятных мероприятиях Петербурга и Ленобласти.

До своего Дня рождения Василий Джуржа не дожил всего 12 дней. 14 января ветерану должно было исполниться 102 года. Есть мнение, что Василий Павлович был последним живым участником Таллинского перехода.