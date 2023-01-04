Как будет работать метро в рождественскую ночь 2023 в Санкт-Петербурге: До скольки будет открыто

Как будет работать метро в рождественскую ночь 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый год отгремел, и впереди остался еще один важный и крупный зимний праздник - Рождество. В этом год рождественская ночь пройдет с пятницы на субботу. Во многих храмах и церквях пройдут литургии, в том числе и Казанском соборе, где службу проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Рассказываем, как будет работать метро в рождественскую ночь 2023 в Санкт-Петербурге, а также наземный общественный транспорт, и можно ли будет легко вернуться домой после службы.

Станции метро Санкт-Петербурга продолжат работать с 1:00 до 5:00 часов. Это значит, что метрополитен в ночь Рождества с 6 на 7 января 2023 года будет работать круглосуточно.

Что касается наземного транспорта, то в ночь с 6 на 7 января будут работать автобусы маршрутов № 8, 12, 77, 93, 133, а также троллейбусы маршрутов №23 и 46 Оплатить проезд можно покупкой разового билета, электронными проездными и банковскими картами. Интервал движения составит 30 минут.