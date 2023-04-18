Школьницы из Петербурга заняли первое место на Европейской математической олимпиаде для девушек

Четыре золотые медали завоевала российская сборная на 10-й Европейской математической олимпиаде для девушек / Фото: Минпросвещения России

Российская сборная школьниц заняла первое место на десятой Европейской математической олимпиаде для девушек и получила четыре золотые медали. В состав команды вошли две девочки из Санкт-Петербурга - Таисия Коротченко и Анна Пяткова, а также две из Казани - Розалина Миргалимова и Ралина Юсупова. В олимпиаде приняли участие команды из 37 стран Европы и 17 государстве, которые не входят в состав Европы. Соревнования проходили с 4 по 15 апреля 2023 года в грузинском городе Кутаиси, но из-за эпидемических ограничений, участницы присоединились к соревнованию онлайн, расположившись в президентском физико-математическом лицее Петербурга №239.

- Девушек, которые приняли участие в этой олимпиаде, мы отобрали ещё в прошлом мае. Постоянные тренировки шли в течение всего года: они решали задачи под руководством опытных наставников, приезжали на сборы. Все дети в команде разные, с разными характерами, подходами к тренировкам, но их объединяет сильная любовь к решению задач по математике, - рассказал тренер сборной, учитель математики Кирилл Сухов.

На Европейской олимпиаде девочки набрали почти максимальное количество баллов - 167 из 168. Теперь они претендуют на участие в Международной олимпиаде школьников по математике, которая состоится в Петербурге в июле этого года.