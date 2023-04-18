Александр Беглов: Строительству метро в Петербурге мешает старое оборудование

На всю транспортную сферу в 2023 году выделили почти 290 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще чуть-чуть, и петербуржцы пересядут на ретро-трамваи и новенькие поезда в метро. А вот новых станций подземки дождутся нескоро. Какие планы у Петербурга на развитие транспортной сферы в 2023 году? «Комсомолка» послушала доклад транспортных чиновников на заседании правительства.

МЕТРО – СЛОЖНЕЙШИЙ ВОПРОС

Порадовать город большими планами по строительству метро власти не смогли. Черепашьей скорости работ нашлось объяснение. Как высказался на заседании губернатор Александр Беглов, подземка – сложнейший вопрос для города. За годы он успел обрасти такими проблемами, что расквитаться с ними быстро попросту не выходит.

- Мы вышли из кризиса, сохранили коллектив профессионалов. Работаем сейчас над тем, чтобы запустить «Надежду», чтобы завод «Алмаз-Антей» построил нам новый щит в течение полутора лет, закупаем новое оборудование, потому что сейчас все средства производства мы арендуем. Деньги на это выделены. Кроме того, мы наводим порядок с проектированием новых станций. Вопрос был запущенный: проходок как кроты нарыли, а станции недостроены. Хорошо, что мы пришли вовремя – это могло бы привести к техногенным авариям, - заявил губернатор.

Беглов подметил еще и проблему с землей для депо в конце Невско-Василеостровской ветки. По его словам, «без депо нет метро», а территория за «Беговой» сплошь частная. Власти ведут «жесткие переговоры» с владельцами этой земли, но пока новые станции зеленой линии остаются в подвешенном состоянии.

Три новые станции метро "зависли" еще и из-за проблем со строительством депо. Подходящая для него земля - частная. Фото: Артем КИЛЬКИН

Словом, из новостей пока лишь то, что проходческий щит «Надежда» приступит к работе во втором квартале этого года. Он будет бурить тоннель от «Беговой» до «Богатырской» и «Каменки». Также продолжится стройка оранжевой ветки от «Спасской» до «Горного института» и стройка коричневой ветки от «Путиловской» до «Юго-Западной».

РЕТРО-ТРАМВАИ И АВТОБУСНЫЙ ПАРК

Нынешний год проходит под флагом обновления подвижного состава городского транспорта. В трамвайных рядах появятся вагоны в стиле ретро – низкопольные вагоны пустят в исторической части города.

- Поставку трамвайных вагонов синхронизируем с реконструкцией депо, чтобы обслуживать трамваи в современных условиях, - заявил Енокаев.

Часть старых троллейбусов тоже заменят новенькими, а для электробусов начнут строить первый в городе инновационный автобусный парк. Он расположится в промзоне «Ржевка» и вместит 400 электробусов. В метро продолжат пригонять новые вагоны. В прошлом году АО «Трансхолдлизинг» и подземка договорились о поставке 950 вагонов в период до 2031 года. План постепенно выполняется.

Не новость, что сразу три острова покроются сетью платных парковок: с июля эта задача выпадет Петроградке, с октября – Васильевскому и Крестовскому островам. Уже сейчас, утверждают власти, платные парковки сильно облегчают жизнь центру города, позволяют шустрее проезжать машинам экстренных служб, а местным жителям – без проблем находить места для парковки.

В этом году петербуржцы пересядут на трамваи в стиле ретро. Поставка такого состава уже запланирована. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОРОГИ-ДОРОГИ

По светофорам прокатится волна модернизации: старые будут менять на продвинутые – с звуковым и голосовым сопровождением. А еще по городу расставят сотню новых остановочных павильонов.

В этом году планируют ввести в строй второй этап Приморского шоссе с подключение «Лахта Центра», часть Шуваловского проспекта, продолжение Софийской улицы и проезд от улицы Танкистов до границы Курортного района. На ремонт уйдут 247 километров дорог по 108 адресам, а также восемь мостов и набережных. Обновлять собираются Биржевой мост через Малую Невку, Рыбацкий мост через Славянку, Свердловскую набережную

Слегка сдвинутся с места работы по строительству трамвайной линии «Купчино» - Шушары – Славянка.

Между делом губернатор Александр Беглов признал, что дороги за жилой застройкой не поспевают.

- Жилищная застройка опережает и социальную, и дорожную, и инженерную инфраструктуру. В 2025 году планируем перейти к плановому развитию дорожной инфраструктуры – поставлена задача решить накопленный дефицит строительства дорог и развязок. Если в социалке мы на 2/3 ликвидировали дефицит, то в транспортной сфере еще нет, - отметил губернатор.

ЦИФРА

Почти 290 млрд рублей потратят на развитие транспортной инфраструктуры в 2023 году

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