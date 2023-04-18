Доступность, эргономичность и эстетика: эксперты назвали «формулу счастья» покупателя недвижимости. Фото предоставлено организаторами.

Каждый застройщик по-своему завоевывает доверие потребителя. О том, как достигнуть высоких показателей и успешно конкурировать в условиях нестабильного строительного рынка, говорили на первом бизнес-завтраке «Лицом к потребителю. Счастье внутри» в рамках XVI конкурса «Доверие потребителя».

Мероприятие прошло 11 апреля, на нем собрались застройщики, риэлторы, ипотечные банки и управляющие компании, работающие на первичном и вторичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Встречу модерировала исполнительный директор оргкомитета конкурса Валентина Нагиева. В процессе диалога она кратко подвела итоги «Доверие потребителя 2022» и рассказала гостям о календаре мероприятий проекта в 2023-м.

Главной темой участников стало обсуждение успешного опыта применения комплексного подхода при строительстве жилых домов. В результате дискуссии все пришли к выводу, что сегодня большинство успешных проектов объединяет доступность по деньгам, эргономичность и эстетика, а также стремление сэкономить главный ресурс человека - время.

Кроме того, по заверению начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимира Болдырева, городская исполнительная власть готова помогать застройщикам, находясь в постоянном диалоге с профессиональным сообществом. Если в 2022 году у власти были опасения по поводу торможения многих проектов или переноса сроков, то теперь они окончательно развеялись. Удержаться на плаву и продолжить развитие строительным компаниям помогли быстро принятые федеральным и региональными правительствами меры поддержки отрасли.

В конце мероприятия Валентина Нагиева анонсировала следующий бизнес-завтрак 31 мая. На этот раз темой станет поиск ответов на важный вопрос: «Куда движется недвижимость».