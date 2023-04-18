Эргономичные и в ипотеку: ТОП-5 трендов загородной недвижимости Петербурга

ТОП-5 трендов загородной недвижимости Петербурга. Фото: Иван МАКЕЕВ

Свой дом – лучше, чем своя квартира и все больше горожан приходят к такому выводу. Здесь вы не зальёте соседей снизу, и никто не будет ходить у вас над головой. Приехав домой поздним вечером, не придется искать свободное парковочное место. Поэтому интерес к частному домостроению в России продолжает расти - это подтверждают и соцопросы, и официальная статистика. Вместе с этим на рынке загородного жилья формируются тренды, которые нельзя игнорировать. Разберем самые основные.

ПОКУПАТЕЛЬ ПОМОЛОДЕЛ

Раньше за город переезжали в основном люди в возрасте от 50 лет, те, кто хотел построить дом и жить в нем после выхода на пенсию. Одна из причин, почему молодежь жить на природе не особо хотела - строить дом самому или нанимать бригаду было дорого и позволить себе это могли лишь состоятельные граждане. Да и удаленность от города тоже не повышала привлекательность. Сегодня молодые семьи все чаще предпочитают загородные дома квартирам. Возможность работать удаленно, развитая инфраструктура и доступность ипотеки для строительства дома делают жизнь за городом все более популярной.

- Сегодня во многих коттеджных посёлках, расположенных в пределах 30 км от КАД на участках ИЖС есть современная инженерная инфраструктура: электричество 15 кВт, централизованное водо- и газоснабжение, оптоволоконный интернет, наружное освещение улиц. Организован вывоз мусора. Коттеджные посёлки на участках ИЖС, как правило, располагаются поблизости и от социальной инфраструктуры. В шаговой доступности есть и школа, и детский сад, - говорит председатель совета директоров 1-й Академии недвижимости Дмитрий Новосельцев.

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА

Льготные ипотечные программы и государственная поддержка позволили превратить загородный дом из атрибута роскоши в реальную возможность поменять образ жизни. В первую очередь, это льготная госпрограмма и семейная ипотека. Оформить ипотеку по льготной ставке можно и на строительство дома с привлечением подрядчика. В отличие от других госпрограмм, по ней нет требований к составу семьи, месту работы или региону строительства, что делает её доступной для широкого круга клиентов. Доступность условий демонстрируют и цифры: например, в Сбере спрос на кредитование индивидуального жилого строительства в Санкт-Петербурге за первые три месяца текущего года вырос в четыре раза по сравнению с этим же периодом в 2022 году. Более 40% кредитов на ИЖС по Северо-Западному Федеральному округу оформлено в Северной столице. Вместе с Ленобластью доля составляет 60 процентов. Всего же петербуржцы взяли ипотеку на покупку или строительство своего дома 2,2 млрд рублей. В Ленобласти с января по март Сбер выдал 672 млн рублей.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

Прошли времена, когда за городом строились многоэтажные особняки. Сегодня прослеживается запрос на функциональность и практичность и этот тренд коснулся и ИЖС. Каждый квадратный метр должен быть полезен. Эргономичное помещение удобнее и комфортнее для жизни. Большой дом требует больших затрат по ресурсам, а зачем переплачивать, если значительная часть площади все равно не будет использоваться? Поэтому современным покупателям нужны небольшие дома в хороших местах.

- Наиболее популярны предложения участков площадью около 8-10 соток и дома площадью 120-140 м2. Явно наблюдается преобладание спроса на одноэтажные дома. По архитектурным стилям - это хайтек (с плоской кровлей), барнхаус. По материалам- это блочные дома из газобетона, каркасные деревянные дома и панельные дома из трехслойных утеплённых бетонных панелей, - рассказывает Дмитрий Новосельцев. - Во многом размер участка и площадь дома определяются практическими соображениями. С каждым кварталом растёт доля продаж участков и домов в ипотеку. Льготная ипотека для Ленинградской области ограничена размером 12 млн. рублей. Взяв ипотеку на 12 млн рублей можно купить земельный участок и построить на нём дом по договору подряда площадью около 120-140 кв.м. А это существенно привлекательнее, чем купить за такие деньги квартиру в городе площадью около 60 кв.м.

ВЫБОР ЕСТЬ

Рекордный спрос на загородную недвижимость, который появился во время пандемии, в прошлом году успокоился. С одной стороны, самые недорогие и привлекательные варианты уже раскуплены, с другой, на рынке регулярно появляются новые интересные предложения. Кто-то хочет строиться своими силами по собственному проекту, кто-то - привлекать подрядчиков. А кто-то ищет сразу готовый ко въезду объект. Проще становится и сам выбор загородной недвижимости. К примеру, на Домклик появился новый сервис - каталог проектов домов от проверенных подрядчиков. В карточке каждого проекта представлена подробная информация о будущем доме — от планировки и описания материалов до фото и видео уже построенных объектов. Новый сервис поможет построить оптимальное загородное жилье и при необходимости оформить ипотеку на него.

- Если у вас нет опыта в стройке, то при строительстве дома с подрядчиком вы однозначно сэкономите деньги, время, нервы и силы. У подрядчика есть готовые проекты, которые неоднократно заказывали люди, и в которых отработаны различные технические решения. С каждым построенным домом, строительная компания вносит в типовой проект улучшения. помогает в этом обратная связь от клиента, который пользовался домом на протяжении года. Если же вы связаны со строительной сферой и располагаете свободным временем, строиться можно самостоятельно, правда, в этом случае процент по ипотечному продукту будет выше, чем с подрядной организацией, - говорит генеральный директор СК "Белый журавль" Ярослав Стерхов. - Дом - это система систем, все работы должны идти последовательно. Самая большая ценность подрядчика - контроль последовательности выполнения этапов работ и, как следствие, экономия средств для заказчика. Подрядчик видит полностью всю систему от начала строительства и до конца. Еще один момент, почему следует прибегать к помощи подрядчиков - это гарантийное обслуживание и регламентное обслуживание дома.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Еще один тренд, который активно внедряется в ИЖС - использование энергосберегающих технологий. При строительстве используются материалы и оборудование, которые в дальнейшем помогут сократить расходы на эксплуатацию и содержание дома. Это могут быть энергосберегающие стеклопакеты, система приточно-вытяжной вентиляции с встроенным рекуператором. Это устройство, которое нагревает поступающий снаружи воздух за счет тепла в помещении и обеспечивает нормальный воздухообмен без теплопотерь. И, конечно, котлы отопления, которые автоматически понижают и повышают температуру в зависимости от настроек.