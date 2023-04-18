Советы экспертов, эксклюзивные скидки и мастер-класс по закладке фундамента: В Петербурге пройдет выставка «Строим Дом»

В Петербурге пройдет одна из крупнейших выставок в России по строительству, ремонту и дизайну. Фото: exposfera.spb.ru.

Построить дом на природе со всеми удобствами - мечта многих. Однако на пути к ней встает много преград. Найти ответы на все вопросы поможет одна из крупнейших выставок в России по строительству, ремонту и дизайну «Строим Дом». Мероприятие пройдет 22-23 апреля 2023 года и соберет под одной крышей любителей загородной жизни, представителей бизнеса и экспертов строительной отрасли.

«Строим Дом» - это выставка и удобная площадка для диалога на частном и профессиональном уровне. Именно там происходят новые контакты, ведутся переговоры и заключаются контракты. Проект существует с 2008 года и проходит каждую весну и осень.

- В 29-й раз мы соберем в одном месте все компании, которые активно работают на строительном рынке, - сказал директор выставки Александр Пудиков. - Мероприятие помогает посетителям решить их проблемы с дизайном, ремонтом, проектированием, строительством, мебелью, отделкой, подведением инженерных коммуникаций, отоплением и ландшафтом. Философия проекта очень проста. Это выставка, где вы можете купить понравившуюся вазу, камин, стол, стул прямо со стенда, заказать изделие другого цвета на завтра, купить готовый дом в коттеджном поселке или заказать его строительство под ключ.

«Строим Дом» - это выставка-продажа и удобная площадка для диалога на частном и профессиональном уровне. Фото: exposfera.spb.ru.

В этом году на площади в 6000 м2 соберется более 250 компаний-участников - от лидеров до новичков строительного рынка. Гости выставки смогут познакомиться с их продукцией, получить консультацию, сравнить цены, приобрести нужные товары и услуги по специальным скидкам и условиям, которые доступны только в дни мероприятия. На экспозиции можно будет увидеть как традиционные, так и самые современные строительные материалы и технологии, передовые системы канализации, очистки воды, вентиляции, отопления, безопасности, а также механизмы для «умного дома».

Помимо этого, посетителей выставки ждет насыщенная развлекательная программа. Гостей приглашают поучаствовать в мастер-классах по всем аспектам - от приобретения участка и закладки фундамента до кровельных работ и установки флюгера на крыше уже построенного дома. Также приглашенные эксперты и профессионалы ответят на любой вопрос: «Как построить дом мечты? Как избежать ошибок? На что обратить внимание?» Кроме того, каждый сможет стать участником интерактивного шоу по строительству загородного дома.