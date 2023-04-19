Почта России бесплатно доставит 1 000 пасхальных открыток посетителей Музея Фаберже. Фото: пресс-служба УФПС.

В день празднования Светлой Пасхи, 16 апреля, Музей Фаберже и Почта России провели совместную праздничную акцию. При посещении музея все желающие бесплатно получили и отправили открытки с поздравлениями родным и друзьям.

«Почта России с удовольствием поддержала инициативу Музея Фаберже и подарила петербуржцам и гостям нашего города возможность бесплатно отправить пасхальные открытки. Думаю, что ценители прекрасного с радостью поделятся эмоциями после посещения музея и прогулок по Санкт-Петербургу. Почта России доставит послания в любую точку мира», — сказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

«Пасха для Музея Фаберже – очень важный праздник, ведь основа его собрания – пасхальные шедевры фирмы Фаберже, связанные с императорской семьей. Мы рады, что в этот светлый день, благодаря совместной акции с Почтой России, наши гости смогли поделиться теплом со своими близкими и друзьями и передать им красивое пасхальное поздравление, как бы далеко друг от друга они не находились», — отметили в Музее Фаберже.

В этом году рисунок открытки повторяет сюжет пасхальной карточки 1910-х годов, отправленной императрицей Александрой Фёдоровной своим дочерям. Сама открытка хранится в собрании Культурно-исторического Фонда «Связь времен».

В Музее Фаберже представлено двенадцать пасхальных шедевров, среди них – девять яиц были созданы мастерами фирмы Фаберже по заказу последних русских императоров Александра III и Николая II.Всего фирмой Фаберже было создано 50 императорских яиц. Над каждым из них работали около года: начинали сразу после Пасхи и с трудом поспевали к Страстной неделе следующего года. Карл Фаберже лично доставлял царю очередной пасхальный шедевр, неизменно поражавший новизной сюжета, оригинальностью композиции и виртуозной ювелирной работой.

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