Новым клиентам банковские карты доставят на дом или в офис. Фото: freepik.com.

Сбербанк в первом полугодии запустит доставку карт для новых клиентов, сообщает INTERFAX.RU.

- В мае мы сделаем доступным выездной сервис для не клиентов банка. Они смогут получить дебетовые и кредитные моментальные СберКарты, - сообщила журналистам руководитель блока "Сеть продаж" Татьяна Галкина.

По ее словам, всего за 2022 год 350 тыс. клиентов получили кредитные, дебетовые и бизнес-карты.

Банк также планирует развивать небанковские сервисы в своих отделениях. Среди них, например, печать документов. Пилот уже стартовал в Москве и за первый квартал 2023 года услугой воспользовалось около 37 тыс. клиентов. Реклама.