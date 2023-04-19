От Калининграда до Владивостока: Сбер совместно с Институтом AIRI проведёт серию научных лекций по искусственному интеллекту

Сбер совместно с Институтом AIRI проведёт серию научных лекций по искусственному интеллекту. Фото: пресс-служба Сбербанка.

С апреля по июнь 2023 года Сбер в партнёрстве с Институтом искусственного интеллекта AIRI, группой компаний ЦРТ и ведущими вузами страны организует цикл образовательных лекций по искусственному интеллекту (ИИ) в восьми городах России. Мероприятия пройдут в Казани, Калининграде, Санкт-Петербурге, Сургуте, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде и Владивостоке. Площадками для них станут ведущие региональные вузы, общественные локации и кампусы «Школы 21».

В Санкт-Петербурге мероприятие стартует 28 апреля в 10:30. Подключиться к нему можно онлайн по ссылке.

Лекции состоятся в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey.

Ведущие российские учёные и исследователи расскажут, какой вклад в развитие страны вносят технологии искусственного интеллекта и какую пользу приносят людям. Слушатели узнают о новейших трендах и примерах разработки и внедрения нейросетей в обществе и бизнесе, обсудят этические нормы регулирования ИИ. Первая лекция цикла состоится 24 апреля в «Школе 21» в Казани.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Искусственный интеллект уже вышел из лабораторий в массы, миллионы людей используют его каждый день, даже не задумываясь об этом. Для нас важно не только поддерживать научные исследования и заниматься собственными разработками в сфере AI, но и популяризировать эту тему среди людей, в целом повышать их доверие к искусственному интеллекту во всех регионах страны. Уверен, что наши лекции помогут пробудить у студентов, аспирантов, учёных, предпринимателей интерес к главной технологии XXI века».

С расписанием лекций можно ознакомиться на сайте. Реклама.