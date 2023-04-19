В России начали тестировать первый управляемый смартфоном банкомат. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк тестирует первый в России экспериментальный банкомат, управляемый смартфоном. Банкомат позволяет получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения "Сбербанк онлайн", сообщает ТАСС. Управлять таким банкоматом можно смартфоном на ОС iOS и Android.

- По сути, такой банкомат - это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск, - сообщила старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.

По ее словам, решение о тиражировании таких устройств будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи от клиентов банка. Она пояснила, что банк ранее добавил в свои банкоматы возможность снятия и внесения наличных с помощью смартфона и увидел, что такая опция пользуется спросом, так как многие клиенты не носят с собой пластиковые карты, а также используют цифровые карты без физического форм-фактора.

- Мы отмечаем позитивный пользовательский опыт при использовании данного устройства (простой и удобный интерфейс, более высокая скорость проведения операций). Затраты на оборудование для данного банкомата на 15% ниже, чем в классическом банкомате, а затраты на обслуживание - на 20%. Сокращение расходов на оборудование связано с исключением избыточных элементов (картоприемника, ПИН-клавиатуры и т.п.), - добавила Татьяна Галкина.

В то же время, в целом у Сбербанка не стоит срочная задача поменять всю банкоматную сеть на российское оборудование. Проблем с ПО, с разработкой шаблонов новых купюр, с технической поддержкой нет. С существующими устройствами можно спокойно работать пять-шесть. Вместе с тем Сбербанк заинтересован в том, чтобы у нас появились российские банкоматы.