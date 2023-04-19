В Петербурге подвели итоги независимого конкурса рынка недвижимости «Доверие потребителя»

Конкурс «Доверие потребителя» стал итогом большой работы по объединению и поддержке компаний рынка недвижимости, которые заслужили уважение у покупателей Северной столицы. Фото: doveriekonkurs.ru.

Кому из застройщиков доверяют люди? На этот вопрос ответили на 15-й церемонии награждения общественного независимого конкурса «Доверие потребителя» 15 марта 2023 года. Мероприятие прошло в Лофт Холле Санкт-Петербурга и стало итогом большой работы по объединению и поддержке компаний рынка недвижимости, которые заслужили уважение у покупателей Северной столицы.

«Доверие потребителя» - единственный общественный независимый конкурс на рынке недвижимости, где за победителя голосуют обычные люди и покупатели. Кроме того, это удобная платформа для сотрудничества и общения главных игроков в сфере строительства. Именно там эксперты обсуждают актуальные проблемы рынка и сценарии их развития.

В результате голосования победителем XV конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге» стал апарт-отель ARTSTUDIO М103 от группы RBI.

- Для нас победа в конкурсе - это прежде всего признание людей, - прокомментировал победу вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI Михаил Гущин. - Мы счастливы, что им нравится проекты, которые мы строим. Уверен, что многие с удовольствием будут приезжать в наш отель и наслаждаться самым красивым городом России - Санкт-Петербургом.

По словам гостей церемонии награждения, она надолго запомнится им своей яркостью, пышностью и позитивом. В мероприятии приняли участие первые лица исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ведущих банков, строительных и управляющих компаний, риэлторских агентств региона, а также представители саморегулируемых и общественных объединений и СМИ.