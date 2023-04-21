11-летнюю девочку и ее мать искусали три алабая в Ленобласти

Несовершеннолетнюю девочку и ее мать искусали три алабая.

Накануне женщина со своей 11-летней дочерью заехали в усадьбу в поселке Волочаевка, где в дальнейшем планировали остаться на длительное время. Но тест-драйв будущего жилья едва не закончился трагедией. Как стало известно, несовершеннолетнюю девочку и ее маму Екатерину (имя изменено, - прим.Ред.) искусали алабаи, которых разводит хозяйка снятого жилья.

– У моего ребенка теперь реакция на любой шорох. Недавно вздрогнула от движения шторы, – рассказала взволнованная родительница.

На видео, присланном пострадавшей, кроме гематом на теле ребенка видны буквально вырванные куски мяса там, где сомкнулись челюсти собак. Со слов матери, владелица питомника говорила, что бояться щенков не стоит, поскольку до года они не «работают». Но о взрослых собаках речи не было. Пострадавшая рассказала, что стоило хозяйке дома выйти за пределы участка, как взрослые собаки словно сорвались с цепи: опрокинули на землю ее ребенка и вцепились в бока и ноги.

Тело ребенка усыпано ранами и гематомами.

Домовладелица прибежала на крик и отогнала собак. Отвела пострадавших в дом, сделала перевязку. Даже предложила, по воспоминаниям Екатерины, заявить на нее в полицию. Но, находясь в шоке, женщина не сделала этого сразу. Сейчас пострадавшей 11-летней девочке регулярно делают перевязки и дают противовоспалительные лекарства.

Как стало известно, заявление мать, пострадавшего ребенка, все-таки подала. Она планирует добиваться решения по делу.

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