Самолет в Пулково экстренно сняли с рейса из-за обнаруженной перед вылетом протечки топлива

Самолет в Пулково сняли с рейса из-за обнаруженной перед вылетом протечки топлива Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Пулково утром 20 апреля 2023 года перед полетом был экстренно снят самолет с рейса. Рейс авиакомпании RusLine в Нарьян-Мар должен был вылететь в 7:20 часов утра. Пассажиров даже успели посадить на борт, однако вскоре им пришлось снова вернуться в терминал, так как в самолете обнаружили протечку топлива. Об этом spb.kp.ru сообщили в пресс-службе "Воздушных ворот".

- При выполнении визуального контроля до начала движения судна специалист службы перонного обслуживания заметил течь и сообщил об этом диспетчеру, - рассказали в пресс-службе Пулково.

В это время в самолете находились 18 пассажиров и три члена экипажа. Сразу же было принято решение рейс на время задержать, пассажиров из самолета отправиться обратно в терминал аэропорта, а сам борт отбуксировать на специальную стоянку.

Обстоятельства происшествия выясняются. Причины случившегося станут известны позже.

На данный момент пассажиры ожидают вылета по рейсу. По предварительным данным, он был перенесен на 11 часов утра.