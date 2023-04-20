Первый весенний звездопад жители Петербурга увидят в ночь на 22 апреля

Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть первый весенний звездопад Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга в ночь на субботу, 22 апреля 2023 года, могут стать свидетелями первого весеннего звездопада в этом году. С 21 на 22 апреля будет пик метеорного потока Лириды. Сам метеоритный дождь можно будет увидеть вечером 22 апреля в центральной части России. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- Из-за Луны метеорный поток будет хорошо виден за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. При этом лучше всего для на наблюдения такого красивого и необычного явления выехать на природу, чтобы увидеть, как метеорный поток простирается по всему небу, - отметили специалисты сервиса.

Так, 22 апреля в Петербурге будет практически чистое небо, поэтому вероятность увидеть поток Лириды очень велика. Ближе к ночи небо станет максимально чистым. Пик яркости метеорного потока ожидается в 21:00 часов по местному времени.