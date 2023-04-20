2000 собаки 400 пород на одной площадке: Выставка «Город собак» пройдет в Экспофоруме 22 и 23 апреля

Фото: предоставлено организатором выставки Город собак.

В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля 2023 года, на выставке «Город собак» в Экспофоруме расскажут, как помочь попавшим в беду и потерявшим дом животным, о том, как можно сберечь планету и её обитателей, а также презентуют редкие и эксклюзивные породы.

2000 собаки 400 пород на одной площадке. Такое нельзя пропустить! Яркие булли-шоу, зажигательные выступления, танцы с собаками, конкурс «Юный хендлер», мастер-классы, лекции и, конечно, полюбившийся фестиваль пород.

Заводчики презентуют редкие породы, расскажут о характере, содержании и уходе, а четвероногие друзья продемонстрируют свои навыки. На фестивале пород будут представлены настоящие эксклюзивы – леонбергер, американская миниатюрная овчарка, тайский риджбек, чехословацкая волчья собака.

В рамках «Городасобак» пройдут национальные выставки ранга САС-ЧРКФ с особым статусом (CAC в каждом классе, Specialty), Гран-при «Весенний Петербург – 2023» и Гран-при «Элита-Петербург – 2023».

Также пройдут выставки собак по системе CKOР - «PITER DOG», «ПРОЦИОН», «ЧЕМПИОН ПОРОДЫ-2023».

Хедлайнеры – американские булли, басенджи и таксы.

Традиционно состоится фестиваль приютов «Путь домой».

Волонтёры проекта обучат бережному отношению к животным, расскажут об особенностях их поведения и объяснят, почему собакам важно жить дома с хозяином. Любой желающий сможет помочь животным в приютах или забрать с собой нового друга.

«Город собак» продвигает идеи внимательного отношения и заботы не только о животных, но и о природе. Поэтому на Выставке будет работать эко-зона от движения «РазДельныйСбор». Здесь расскажут, как внедрять экологические привычки в повседневную жизнь, организуют экскурсию по музею вторсырья, а также проведут мастер-классы по изготовлению одежды и игрушек для питомцев.

А ещё «Город собак»– это максимально позитивное событие, которое объединяет в комьюнити людей с общими интересами и ценностями.

Все подробности – на сайте.

Ждём вас на нашей pet-friendly-выставке!