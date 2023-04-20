Минцифры опровергло информацию о начале рассылки электронных повесток призывникам в Петербурге

В Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге еще не начали рассылать электронные повестки через портал Госуслуг. Ранее такой метод был принят в Госдуме, однако сообщалось, что официально рассылать повестки электронно начнут лишь во время осеннего призыва.

Позже появилась информация, что 20 апреля новый способ начали испытывать в тестовом режиме. Но Минцифры России опровергло это.

- Пока что повестки раздают лично в руки или же отправляют заказным письмом с уведомлением, - объяснили в ведомстве.

Во время осеннего призыва должен заработать Единый реестр воинского учета, где также будут отображаться все повестки. Напомним, что по правилам у призывника есть семь дней с момента публикации повестки в данном реестре. За это время он должен посетить военкомат по месту жительства. В противном случае будут приняты меры, среди которых запрет на выезд из страны, оформление кредита или ИП.

Отметим, что ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов пояснил, что весной электронные повестки не будут иметь силы.