У петербуржцев вырос интерес к китайским автомобилям этой весной. Фото: freepik.com.

По данным экспертов МегаФона, трафик на официальные сайты производителей машин вырос на 80% в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Chery, Geely, Exeedи Omoda - модели и предложения именно этих брендов чаще всего изучают жители региона в интернете. Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам.

При этом также увеличилась посещаемость порталов, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей. Запрос к таким сайтам вырос почти в 1,5 раза.

Активный интерес у жителей Петербурга вызывает новый «Москвич». В апреле среднесуточный объем трафика и аудитории на их сайте оказался в 20 раз выше, чем в начале года, и в 2,3 раза превысил показатели марта. Особый всплеск интереса к новинке наблюдался в первые три недели после объявления о старте продаж.

Чаще всего петербуржцы заходят на тематические автомобильные ресурсы ближе к окончанию рабочей недели – в четверг и пятницу зафиксирован максимальный объем данных. А вот меньше всего автомобильная тема волнует горожан в выходные.

«Мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни человека. Сего помощью наши абоненты смотрят видео, ведут трансляции, пользуются необходимыми цифровыми сервисами, учатся, работают и ежедневно отправляют друг другу тысячи гигабайт контента. Мы стараемся обеспечить пользователей качественным сервисом для комфортного использования как веб-ресурсов, так и мобильных приложений. Только c начала этого года специалисты компании в Петербурге построили и модернизировали более 1000 объектов инфраструктуры», — говорит директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко.

Реклама.