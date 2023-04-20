Как защитить ребенка в интернете

Основатель и директор по разработке ЯRUS Дмитрий Илюхин и руководитель соцсети Иван Добровольский. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперт отмечает: важно не перекладывать всю ответственность на интернет, а уделять достаточно внимания своему ребенку. Совместное времяпрепровождение позволит быть ближе к детям и узнавать от них самих об интересах в интернете, друзьях в соцсетях и других аспектах онлайн-среды.

ДОРАСТИ ДО ИНТЕРНЕТА

Частый вопрос мам и пап - когда разрешать ребенку регистрироваться в социальной сети?

- По международным стандартам социальные сети ограничены рейтингом в 12+, поэтому в приложении ЯRUS мы обозначили этот возрастной рейтинг, - пояснил Дмитрий Илюхин. - Кроме того, в соцсети работает специальная нейронная сеть, которая маркирует взрослый контент рейтингом 18+.

Также Дмитрий поделился интересной новостью: прямо сейчас его команда работает над особым режимом «ЯRUS.Дети». В нем доступен исключительно проверенный и подходящий малышам контент и упрощенный интерфейс.

- Летом 2022 года мы запустили добрый челлендж «Сказки от блогеров 2.0», - рассказал Дмитрий. - Пользователи озвучивали детские сказки, загружали их в сервис «ЯRUS.Музыка» и выигрывали призы. В этом году проект получил новую жизнь и привлек внимание огромной аудитории пользователей. Аудиосказки в ЯRUS записали многие медийные лица: блогеры, радиоведущие, политики, актеры. Прямо сейчас озвучено около 600 сказок, которые доступны каждому в аудиобиблиотеке ЯRUS. Родители могут включать малышам аудиопроизведения Пушкина, Крылова и других народных авторов.

В подборку вошли как известные, так и более редкие аутентичные народные сказки из разных уголков России. Послушать легенды народов Осетии или дальнего Севера бывает интересно не только детям, но и взрослым. В результате сборник получил множество позитивных отзывов.

- При этом мы бережно относимся к авторскому праву, - отмечает Дмитрий. - Если вы беретесь озвучить какое-то произведение, то обязаны спросить разрешение у его автора или переводчика. Другое дело, что большинство сказок - это народное творчество или нестареющая классика. На них разрешение не нужно.

ОПАСНОСТЬ ИЗ СЕТИ

Не секрет, что в сети полно вредного и опасного контента. То, что ребенок увидит какие-то «ужасы и жуть» - страх многих родителей. Но если в 5 лет малыш спокойно довольствуется детским режимом и мультиками, то к 14 годам удержать его в строгих рамках становится очень сложно.

- Сразу хочу сказать, что тотальный контроль за подростком в интернете невозможен, - заметил Иван Добровольский. - Однако в соцсетях нужна фильтрация контента. В ЯRUS хорошая автомодерация: с помощью специальных алгоритмов проверяются фотографии, видео, музыка и другие материалы на соответствие российскому законодательству. Немаловажное значение имеет и ручная модерация в ЯRUS: пользователи отправляют жалобы и добиваются блокировки недопустимых публикаций после проверки материалов нашей командой модераторов.

Эксперт также назвал иную эффективную стратегию соцсети ЯRUS - доступ к альтернативному контенту и поддержка творческих начинаний ребенка. Когда дети имеют доступ к полезным статьям, занимательным видеороликам и красочным фотографиям, то поиск опасного контента не будет представлять интерес. А возможность стать известным блогером и музыкантом в ЯRUS однозначно отвлечет ребенка от «темной стороны» всемирной паутины. Для этого в соцсети есть все нужные инструменты: от сервиса ЯRUS.Музыка до системы поощрения видеоконтента.

- Социальная сеть ЯRUS формирует комфортное и уютное онлайн-пространство для каждого пользователя, - сказал Иван Добровольский. - Для этого люди могут сортировать весь контент соцсети по неким полочкам с интересными темами публикаций. Например, в «ярусе» по теме кулинарии будут собраны рецепты или видеоролики о гастрономии. А в «ярусе» с детским контентом можно будет найти видеоролики для малышей, образовательные статьи и сказки.

В заключение эксперты отметили, что сегодня интернет и социальные сети - это полноценная среда взаимодействия с миром и другими людьми. Как и везде, в онлайн-пространстве есть и хорошее, и плохое. Научить ребенка отличать одно от другого - одна из главных задач родителей.

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