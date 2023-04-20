В Петербурге IT-компании провели урок для школьников по кибербезу. Фото: пресс-служба Tele2.

На этой неделе о том, как защищать свою цифровую жизнь, юным петербуржцам рассказали эксперты Tele2 и ВКонтакте. Занятие прошло в Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга, где собрались школьники и педагоги из Выборгского, Калининского, Петроградского и Приморского районов города.

В топ самых распространенных преступлений в России уверенно вошло кибермошенничество. Год от года число обманутых россиян растет, приемы совершенствуются, а сумма «улова» аферистов приумножается. В 2022 году только по официальным данным украдено более 14 миллиардов рублей. По информации Центробанка РФ, больше половины случаев происходит с помощью социальной инженерии, когда доверчивые россияне сами переводят деньги мошенникам или раскрывают банковские данные. С целью предотвращения таких схем в цифровой среде за прошлый год заблокировали в три раза больше мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

В подобных случаях страдают люди, но урон также несут и коммерческие компании на инфраструктуре которых паразитируют мошенники. Поэтому российский оператор связи Tele2 и крупнейшая социальная сеть ВКонтакте провели совместный урок для детей, направленный на снижение рисков стать жертвами мошенников.

В ходе урока школьников познакомили с самыми популярными видами хищений данных через интернет или телефон. Рассказали, чем фишинг отличается от вишинга и спуфинга, как правильно придумывать пароли и почему не стоит пользоваться общественным Wi-Fi. Пройденный материал закрепили в формате квиза, в котором дети повторили простые правила, которые помогут хранить личную информацию в безопасности.

«Смартфон – основная точка входа в различные цифровые экосистемы. Наши гаджеты, аккаунты в социальных сетях, мессенджерах и играх, личные данные – все это имеет большую ценность и ее надо беречь. Понятно, что стопроцентной защиты не бывает, но элементарные правила позволяют существенно снизить вероятность стать жертвой мошенников», – отметила эксперт Tele2 Евгения Бессонова.

«Единственный человек, который будет заботиться о тебе всю жизнь – это ты сам. В список правил заботы о себе, как элементарную гигиену, нужно включить защиту от цифровых угроз. Исходя из этой логики, сразу кладите трубку при подозрительном звонке, не переходите на сомнительные сайты, не переводите деньги в любой непонятной ситуации и заведите привычку менять пароли хотя бы один раз в год», – подчеркнул digital-евангелист ВКонтакте Вячеслав Прохоров.