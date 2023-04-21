Больше чем просто фреш: в «Европолисе» открылся новый «О’КЕЙ»

В «Европолисе» открылся новый «О’КЕЙ». Фото: «О’КЕЙ».

Свято место пусто не бывает. И хорошее торговое место – тоже. Площади якорного гипермаркета в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов города «Европолис» пустовали недолго. Место «Перекрестка» занял «О’КЕЙ».

Гипермаркет оформлен в соответствии с концепцией, которую группа начала внедрять в 2020 году. Каждый из 5 215 квадратных метров торгового пространства (это полтора футбольных поля) спроектированы таким образом, чтобы покупателю было максимально комфортно.

Основной упор в ассортименте сделан на продуктах категории фреш и ультра-фреш. Сейчас это особенно модно. Но только этим ассортимент гипермаркета не ограничится. Здесь можно найти до 40 тысяч наименований товаров, начиная от продукции собственной пекарни и заканчивая бытовой техникой.

Фото: «О’КЕЙ».

В новом магазине будут и дополнительные услуги. Здесь работает кафе, где можно перевести дух, перекусить, выпить кофе и зарядить телефон. Также в новом гипермаркете доступна услуга по нарезке колбас или сыров, чистке рыбы или приготовлению блюд на заказ.

Еще один тренд – внедрение касс самообслуживания. Покупатели давно полюбили этих молчаливых и внимательных помощников. В новом «гипере» их будет восемь штук, а значит, очередей станет еще меньше.

- Санкт-Петербург исторически для нас имеет приоритетное значение, ведь именно здесь появилась наша сеть и мы стремимся сделать магазины в городе максимально комфортными для покупателей, - говорит Ольга Кузякина, директор по недвижимости ГК «О’КЕЙ». - Развивая ассортимент и качество обслуживания, предлагая своих покупателям свежие и качественные товары по приемлемым ценам, мы усиливаем конкурентоспособность формата гипермаркетов и задаем новые, высокие стандарты во всей отрасли.

КСТАТИ

Программа лояльности «О’КЕЙ» тоже изменилась. Теперь величина скидки зависит от суммы совершенных покупок и предусматривает три уровня на товары выделенного ассортимента: серебряный 10%, золотой 15% и платиновый 20%. Его будут обновлять каждые 4 недели. Кроме того, семьям с детьми до 3-х лет в новом гипермаркете при предъявлении свидетельства о рождении ребенка и активированной карты лояльности будет доступна скидка до 20% на выделенный ассортимент товаров для детей. Также в честь открытия нового гипермаркета, покупателям будут доступны значительные скидки по каталогу «Праздник низких цен». Реклама.