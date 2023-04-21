Пробки, закрытое метро и тысячи верующих: Фото с праздника Ураза-Байрам в Петербурге 21 апреля

Мусульмане отметили праздник Ураза-Байрам в Петербурге 21 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рано утром 21 апреля 2023 года мусульмане Санкт-Петербурга собрались у Соборной мечети на "Горьковско", а также Коломяжской мечети в Приморском районе города. Тысячи людей пришли к стенам мечетей, чтобы провести молитву в честь праздника Ураза-Байрам. Традиционно он отмечается в конце месяца Рамадан, когда проходит пост. Spb.kp.ru побывала у Соборной мечети и запечатлела масштаб праздника на фото.

Люди начали собираться с раннего утра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Народу было уже очень много с 6 часов утра. С каждой минутой верующие прибывали в огромных количествах. Поэтому попеременно начали закрывать метро, - сообщил фотограф с места событий.

У мечети собрались тысячи верующих Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Действительно, из-за большого скопления людей в Петербурге начали закрывать на вход станции метро. Сначала закрыли "Горьковскую" и "Спасскую", после "Выборгскую", а к 9 часам утра и "Пионерскую". Помимо этого на дорогах наблюдаются девятибалльные пробки.

Это один из главных праздников мусульман Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По случаю праздника верующие совершают намаз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Петербурга, исповедующих ислам, поздравил с праздником губернатор Александр Беглов.

- Этот один из главных праздников ислама – символ очищения и торжества высоких нравственных качеств. Его встречают с радостью и надеждой на самое лучшее, - отметил градоначальник.

После молитвы праздник продолжится дома в кругу семьи и друзей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На время праздника в Петербурге перекрыли некоторые дороги и частично ограничили вход в метро Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что по традиции в честь праздника верующие одеваются в лучшие одежды, утром совершают праздничную молитву ид-намаз, а после собираются вместе с друзьями и семьей за столом с традиционными блюдами.