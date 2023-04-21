Пробки, закрытое метро и тысячи верующих: Фото с праздника Ураза-Байрам в Петербурге 21 апреля

Мусульмане отметили праздник Ураза-Байрам в Петербурге 21 апреля
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Рано утром 21 апреля 2023 года мусульмане Санкт-Петербурга собрались у Соборной мечети на "Горьковско", а также Коломяжской мечети в Приморском районе города. Тысячи людей пришли к стенам мечетей, чтобы провести молитву в честь праздника Ураза-Байрам. Традиционно он отмечается в конце месяца Рамадан, когда проходит пост. Spb.kp.ru побывала у Соборной мечети и запечатлела масштаб праздника на фото.
Люди начали собираться с раннего утра
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Народу было уже очень много с 6 часов утра. С каждой минутой верующие прибывали в огромных количествах. Поэтому попеременно начали закрывать метро, - сообщил фотограф с места событий.
У мечети собрались тысячи верующих
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Действительно, из-за большого скопления людей в Петербурге начали закрывать на вход станции метро. Сначала закрыли "Горьковскую" и "Спасскую", после "Выборгскую", а к 9 часам утра и "Пионерскую". Помимо этого на дорогах наблюдаются девятибалльные пробки.
Это один из главных праздников мусульман
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По случаю праздника верующие совершают намаз
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителей Петербурга, исповедующих ислам, поздравил с праздником губернатор Александр Беглов.
- Этот один из главных праздников ислама – символ очищения и торжества высоких нравственных качеств. Его встречают с радостью и надеждой на самое лучшее, - отметил градоначальник.
После молитвы праздник продолжится дома в кругу семьи и друзей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На время праздника в Петербурге перекрыли некоторые дороги и частично ограничили вход в метро
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Напомним, что по традиции в честь праздника верующие одеваются в лучшие одежды, утром совершают праздничную молитву ид-намаз, а после собираются вместе с друзьями и семьей за столом с традиционными блюдами.