Выследил, связал и избил: Частного детектива нашли с простреленной головой в отеле Петербурга после ссоры с бывшей женой

Тело частного детектива с простреленной головой нашли в гостиничном номере в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В одном из отелей в Петроградском районе на улице Академика Павлова в Санкт-Петербурге вечером 20 апреля 2023 года нашли бездыханное тело частного детектива. Рядом с 51-летним владельцем детективного агентства лежало ружье Beretta. Известно, что перед этим в номере между ним и его бывшей 46-летней супругой, с которой они развелись в декабре прошлого года, произошла бурная сцена. После этого связанная скотчем женщина смогла вырваться и прибежать на ресепшн к администратору, чтобы попросить вызвать полицию. Об этом spb.kp.ru рассказал источник.

- Когда полиция вошла в номер, где последние два месяца жила женщина, там обнаружили труп частного детектива - у него была прострелена голова, - рассказал spb.kp.ru источник.

Мужчина два месяца выслеживал бывшую жену Фото: СОЦСЕТИ

По предварительным данным, после развода отношения между бывшими супругами были напряженными. Частный детектив якобы преследовал жену, в итоге ей пришлось скрываться. Но мужчина смог выследить экс-супругу в отеле на улице Академика Павлова.

По словам сотрудников отеля, когда к ним за помощью прибежала женщина, на ее теле были побои. Она успела пояснить, что бывший избил ее и связал.