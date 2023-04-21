Солнечно и до плюс 18 градусов: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде на выходных

В субботу и воскресенье на погоду будут влиять циклоны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге начали распускаться цветы. Чувствуется приближение лета. На улице становится теплее, а ежедневное солнце радует жителей Северной столицы. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что со следующей недели воздух прогреется до 17-22 градусов со знаком плюс.

- В субботу и воскресенье на погоду будут влиять циклоны. На осадках это не скажется: дождей в городе не предвидится. Он может пройти только на востоке Ленобласти в воскресенье, - написал синоптик в своем телеграмм-канале.

Ветер западного направления принесет в Петербург теплый воздух. Прогреется и территория Ленинградской области. В дневные часы на выходных температура воздуха достигнет 13-18 градусов. Прохладнее будет только около акваторий Финского залива и Ладоги. Там столбики термометров покажут 10 градусов. Выходит, что выходные станут стартом летнего тепла в Северной столице.