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Общество21 апреля 2023 8:53

Солнечно и до плюс 18 градусов: Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде на выходных

Воздух прогреется до 22 градусов на следующей неделе в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
В субботу и воскресенье на погоду будут влиять циклоны.

В субботу и воскресенье на погоду будут влиять циклоны.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге начали распускаться цветы. Чувствуется приближение лета. На улице становится теплее, а ежедневное солнце радует жителей Северной столицы. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что со следующей недели воздух прогреется до 17-22 градусов со знаком плюс.

- В субботу и воскресенье на погоду будут влиять циклоны. На осадках это не скажется: дождей в городе не предвидится. Он может пройти только на востоке Ленобласти в воскресенье, - написал синоптик в своем телеграмм-канале.

Ветер западного направления принесет в Петербург теплый воздух. Прогреется и территория Ленинградской области. В дневные часы на выходных температура воздуха достигнет 13-18 градусов. Прохладнее будет только около акваторий Финского залива и Ладоги. Там столбики термометров покажут 10 градусов. Выходит, что выходные станут стартом летнего тепла в Северной столице.

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