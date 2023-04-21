«Стал ходить к психологу, согласился на развод»: Жена частного детектива, найденного мертвым в апарт-отеле, рассказала, как он ее выслеживал

Игорь и Светлана прожили вместе почти 25 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Семейная драма 51-летнего частного детектива и его 46-летней жены-косметолога в апарт-отеле на улице Академика Павлова в Петербурге, которая закончилась трагедией, обрастает новыми подробностями. Тело мужчины с огнестрельным ранением в грудь было найдено в одном из номеров гостиницы около 22.23 по мск 20 апреля. Рядом с ним лежало охотничье ружье и разрешение на него. Теперь стало известно, как развивались события в роковой вечер и что этому предшествовало.

Светлана долгие годы терпела мужа-тирана, в итоге решила уйти от него. Фото: СОЦСЕТИ

«Не хочу так жить!»

В начале декабря 2022 года Светлана (имена героев изменены, - примеч.Авт.) съехала от мужа-тирана, с которым прожила в браке почти 25 лет. Все эти годы она, с ее слов, терпела бесконечные побои и претензии Игоря. А в 2018 году ее жизнь и вовсе стала невыносимой - муж стал выпивать, у него начались перепады настроения.

- Часто избивал, не разрешал выходить из дома и угрожал, если я обращусь в полицию, - рассказала на допросе Светлана. - В 2022 году я стала заниматься с психологом, в этом году он тоже обратился к специалисту.

Частный детектив Игорь выслеживал жену после того, как она от него съехала. Фото: СОЦСЕТИ

Тем не менее, Игорь не мог отпустить Свету, а когда она сообщила, что хочет развестись, согласился. Но потом начал за ней следить, а она - мыкаться по съемным квартирам, скрываясь от него. В начале февраля 2023 года женщина перебралась в апарт-отель, казалось, так надежнее. Но Игорь нашел ее и там.

- Мы с ним иногда общались, - признается Светлана. - Вечером в апарт-отеле он сказал, что не хочет больше так жить.

«СВЯЗАЛ СКОТЧЕМ»

Ко встрече со Светой 20 апреля Игорь, судя по всему, готовился. С собой в апарт-отель мужчина прихватил малярный скотч и оружие. Он зашел внутрь и стал дожидаться любимую у ее номера.

- Утром я пошла в спортзал, днем встретилась с психологом, потом мы поехали в автосалон, - восстанавливает хронологию того дня Светлана. - Около 21.00 приехала в апарт-отель, стала открывать дверь номера, в этот момент появился Игорь.

После того, как Светлана (на фото - крайняя слева) и Игорь расстались, они продолжили общаться. В том числе ради дочери (на фото - рядом с отцом). Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина схватил Свету за лицо и затолкал в номер. Там он бросил ее на кровать, замотал рот, запястья и ноги скотчем и схватил нож со стола.

- Он снял рубашку и подставил нож к своей спине, а потом сказал, что нож тупой, оделся, перевернул меня на кровати на живот и молча куда-то вышел, - описала на допросе пережитое женщина. - Мне удалось в этот момент освободить руки, взять ножницы, разрезать скотч и через балкон попасть в соседний номер, чтобы попросить о помощи.

Там Светлана вызвала администрацию, полицию. В 22.23 в одном из номеров апарт-отеля стражи порядка обнаружили бездыханное тело Игоря. Дверь в номер была открыта.

Известно, что у пары осталась взрослая дочь. От комментариев вся семья сейчас отказывается.