Юбилейный «Зеленый Марафон» Сбербанка пройдет в Петербурге 20 мая

«Зеленый Марафон» Сбербанка пройдет в Петербурге 20 мая. Фото: предоставлено "КП"

В 60 городах России пройдет юбилейный «Зеленый Марафон» Сбербанка. Он состоится в десятый раз и стартует 20 мая. Организаторы обещают, что забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране. В Петербурге старт и финиш марафона пройдут в Приморском парке Победы. Для детей подготовили дистанцию длиной 500 метров. А для взрослых – 4,2 километра в личном и командном зачете, а также 10-километровую дистанцию.

- Нашему Зеленому Марафону исполняется 10 лет. Мы запустили его в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи, чтобы развивать в нашем банке и всей стране интерес людей к здоровому образу жизни и ответственному отношению к природе, - рассказал заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

Желающие смогут не только проверить свою выносливость, но и поучаствовать в активностях. Организаторы подготовили различные квесты, программу на сцене, активности для детей, конкурсы и многое другое. Также будут работать партнерские зоны. После забега для участников проведут развлекательную программу. Кроме этого, все получат футболку, спортивный мешок и медаль.

Участникам подарят медали. Фото: предоставлено "КП"

Как и всегда, забег проводят, чтобы собрать деньги для благотворительных целей. Регистрация на спортивный марафон платная. Все собранные деньги планируют направить в Благотворительный фонд «Сбербанка» - «Вклад в будущее». Средства пойдут на восстановление лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека.

После марафона на деньги участников высадят тысячи деревьев. Пожертвования на эти цели также собирают на портале «СберВместе».

- Я приглашаю всех — и атлетов-любителей, и профессионалов, и болельщиков, и родителей, и детей, принять участие в «Зеленом Марафоне», который станет одним из самых ярких и масштабных событий этого мая, - добавил Станислав Кузнецов.

Напомним, «Зеленый Марафон» проводят по всей стране с 2012 года. Первый старт прошел 19 мая 2012 года в 42 городах России.

Регистрация для участия в марафоне в этом году уже открыта.