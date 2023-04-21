Горнолыжные курорты Ленинградской области посетили туристы из 66 регионов страны. Фото: Tele2/123rf.com.

Tele2 проанализировал активность клиентов на горнолыжных курортах Ленинградской области в зимний сезон 2022-2023 года. Помимо петербуржцев центры отдыха активно жители Москвы, Новгорода и Челябинска. В среднем пользователи проводили на склонах 3 дня.

Специалисты проанализировали активность клиентов с декабря 2022 года по март 2023 года на востребованных в Ленинградской области курортах «Игора», «Охта парк», «Золотая долина», «Снежный» и «Красное озеро». В прошедший зимний сезон количество респондентов, выезжающих на местные склоны, в целом осталось практически неизменным по сравнению с сезоном 2021-2022 годов. Любители активных видов спорта стали чаще посещать только горнолыжные курорты «Охта парк» (+4%) и «Игора» (+2%).

С декабря 2022 года по март 2023 года на курортах Ленинградской области побывало около 200 тысяч туристов из 66 регионов страны. Самым посещаемым месяцем стал январь. При этом в январе в сравнении с декабрем на курортах «Красное озеро» и «Золотая долина» поток туристов вырос сразу на 52%. Наибольшей популярностью курорты традиционно пользовались у жителей Санкт-Петербурга: они обеспечили 84% турпотока. Москвичи составили 4% от всех посетителей. Помимо этого, любители горнолыжного спорта приезжали из Новгорода, Челябинска, Архангельска, Пскова, Мурманска, а также других городов и регионов России.

В среднем исследуемая аудитория находились на склонах 3 дня подряд. Дольше других на курортах отдыхали люди с Дальнего Востока, Сибири, южных регионов. Так, в «Охта парке» по 15 дней проводили клиенты из Хабаровска, по пять дней – из Волгограда, по четыре – из Новосибирска. В «Игоре» туристы из Томска оставались в среднем на неделю, из Тамбова на 6 дней, а из Ростова-на-Дону – на 5 дней. В «Красном озере», «Золотой долине» и «Снежном» на долго оставались клиенты из Самары и Краснодара (в среднем на шесть дней). На территории курортов отдыхающие совершили 175 тысяч звонков общей продолжительностью 1,7 млн минут. Посетители курорта использовали 139 ТБ интернет-трафика.