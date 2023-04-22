Время работы фонтанов на час продлили в летнем сезоне в Петербурге

1 мая в Петербурге запустят еще пять фонтанов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сезон фонтанов официально открыли в Петербурге. В новом летнем сезоне их время работы продлили. Самыми первыми заработали фонтаны в Южно-Приморском парке Победы, потом в парке 300-летия Петербурга, а дальше у Российской национальной библиотеки. Сейчас в Северной столице запущен 71 фонтан. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Чтобы петербуржцы и гости города могли как можно дольше наслаждаться красотой фонтанов во время вечерних прогулок по городу, в этом сезоне решено продлить время работы водных сооружений, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

1 мая в Северной столице включат еще пять фонтанов: комплексы на Московской площади и площади Ленина, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, светомузыкальные фонтаны на Торговой площади и в Петергофе.

Большинство городских фонтанов будут работать с 9 утра до 22 часов вечера. Ранее их график был короче на час. Особый режим установят во время белых ночей – с 22 по 24 июля фонтаны будут работать до полуночи. Некоторыми из них можно будет полюбоваться до двух часов ночи.