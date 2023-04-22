Двое мужчин вывезли на кладбище предпринимателя и требовали у него 1 млн рублей, угрожая пистолетом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве. По версии следствия, преступник вместе со своим знакомым вывез предпринимателя на кладбище и требовал с него один миллион рублей из-за несуществующего долга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Пострадавший мужчина сначала отдал вымогателям 590 тысяч рублей. Но злоумышленникам этого не хватило. 19 апреля два незнакомца привезли его на кладбище, угрожая травматическим пистолетом. Там задержанный и его друг требовали недостающую сумму, били потерпевшего, выстрелили два раза в воздух, - рассказали в региональном ведомстве.

Подозреваемого задержали 21 апреля вечером в Московском районе на улице Ленсовета. Мужчину доставили в 51 отдел полиции и составили на него административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов ищут второго подозреваемого и разбираются в обстоятельствах случившегося.