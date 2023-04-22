«Я не отрекаюсь от него»: актриса Екатерина Волкова заступилась за брата, подозреваемого в убийстве петербуржца и расчленении его друга

Актриса называет произошедшее "страшным сном". Фото: СОЦСЕТИ

Актриса Екатерина Волкова впервые прокомментировала арест ее брата Леонида в США. Напомним, мужчину подозревают в убийстве фотографа из Петербурга и его сожителя. Труп петербуржца нашли с несколькими ножевыми ранениями. Второе тело преступник расчленил и спрятал в контейнеры.

- Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. Мы пытаемся установить связь с ним и адвокатом, но пока безуспешно. Но семья не сомневается в невиновсти Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата, - написала в своих соцсетях звезда сериала «Воронины».

Она также отметила, что вся семья Леонида в шоке. Родственники не могут поверить, что он на такое способен.

- Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы все поскорее решилось, и брата отпустили, - добавила актриса.

Напомним, по версии следствия, мужчина мог убить двух парней из-за квартиры. Один из погибших выступал доверителем арендованного жилья подозреваемого. Но потом он отказался выполнять эту роль.

Леонида подозревают, потому что он был замечен, когда заходил и выходил в дом жертв, когда они уже считались пропавшими.

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