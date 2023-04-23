Новорожденному прооперировали опухоль на сердце в Педиатрическом университете Петербурга

Новорожденному удалили опухоль на сердце в Педиатрическом университете. Фото: t.me/komzdravspb

Кардиохирурги из Педиатрического университета Северной столицы спасли жизнь новорожденному ребенку с опухолью на сердце. Медики провели сложнейшую операцию по удалению новообразования, превышающего размеры важнейшего органа. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению в городе на Неве.

– Провели хирургическое вмешательство на пациенте, возраст которого еще не достиг даже суток, – уточнили в пресс-службе учреждения.

Как стало известно, опухоль сердца, охватившую оба желудочка, нашли у малыша еще в утробе матери. Жительницу Твери тогда отправили под наблюдение специалистов Педиатрического университета, посоветовали рожать ребенка там же. Когда малыш появился на свет, медики зафиксировали серьезную сердечную недостаточность, угрожающую его жизни.

Ребенок будет жить и развиваться, не отличаясь от сверстников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи собрали консилиум с ректором университета и главным неонатологом Минздрава России Дмитрием Ивановым. К операции подключили целую бригаду неонатальных кардиохирургов, а также анестезиологов, реаниматологов, терапевтов, неврологов и кафедральных сотрудников. Врачи решили героически решили спасать ребенка, несмотря на все возможные риски. Младенцу остановили сердце и подключили искусственную системы кровообращения. Успешно завершив операцию, медики сделали прогноз: ребёнок будет жить и развиваться, не отличаясь от сверстников.