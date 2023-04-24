Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал жару в городе до середины недели

Тепло задержится в Петербурге на три дня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Весенняя жара пришла в Санкт-Петербург. Конечно, для всех понятие жары свое. Но для жителей Северной столицы температура в плюс 20 градусов - это уже отличная новость. Так, главный синоптик города на Неве Александр Колесов сообщил, что 24 апреля 2023 года столбики на термометрах покажут ту самую заветную отметку в плюс 20 градусов, и такая хорошая погода задержится до середины недели.

- Плавно мы вошли в лето, вот уже ночная температура в Санкт-Петербурге плюс 8,8 градусов, а 10 дней назад такая была днем. Кстати, ночь настолько теплая, что стала четвертой в ряду инструментальных наблюдений для 24 апреля, - отметил синоптик.

Днем потеплеет до плюс 20 градусов. Но это не самая высокая температура для данного времени. В 2000 году воздух прогрелся до плюс 25 градусов. По словам Колесова "жаркая погода" с температурой в плюс 20 градусов продержится в Петербурге три дня. Порой ночами может пройти небольшой дождь.

А вот после этого город ждет резкое похолодание вновь до 8-11 градусов максимум в дневное время.