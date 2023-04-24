Первая репетиция парада к 9 мая на Дворцовой площади пройдет 25 апреля

В Петербурге пройдут четыре репетиции перед парадом Победы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скоро в Санкт-Петербурге начнется подготовка к Дню Победы. В этом году 9 мая страна отметит 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в Северной столице состоится парад на Дворцовой площади. Первая крупная репетиция перед праздником пройдет уже 25 апреля. Об этом горожанам сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

- Петербург начинает готовиться к параду Победы на Дворцовой площади. Мероприятию будут предшествовать четыре репетиции в центре города, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в апреле репетиции намечены на 25 и 27 апреля. Далее уже после первых майских праздников, 4 мая, пройдет третья репетиция. Все они будут начинаться днем, после обеда в 16:00 часов.

А непосредственно перед праздничным днем, генеральная репетиция на Дворцовой площади назначена уже на 7 мая. Она начнется в 10 часов утра.

Отметим, что из-за этого ряд улиц вокруг Дворцовой площади могут быть перекрыты.