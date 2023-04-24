Заключительный концерт весеннего тура Кирилла Туриченко состоится в Санкт-Петербурге 26 апреля

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Прочувствовать весеннее настроение и отвлечься от повседневных забот можно и посреди недели: не все же развлечения оставлять на выходные! 26 апреля солист легендарных «Иванушек» и «тот самый носорог» из популярного ТВ-шоу «Маска» Кирилл Туриченко даст заключительный концерт своего сольного весеннего тура в Санкт-Петербурге в «Доме Офицеров», а перед мероприятием всех поклонников ждет приятный сюрприз – автограф-сессия с артистом в магазине «Галамарт».

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Широкую популярность как сольный исполнитель Кирилл получил в известном ТВ-шоу «Маска», на котором он покорил зрителей секретным образом носорога и исполнил запомнившийся всем кавер на песню «Мой рай» певицы МакSим. Хоть артист снял маску в полуфинале, зрители единодушно признали его негласным победителем шоу. Кроме того, уже 10 лет Кирилл является солистом группы «Иванушки International» и много лет занимается сольной карьерой, исполняя все песни только вживую. Душевная атмосфера и искренние эмоции – те причины, по которым хочется приходить на концерты артиста снова и снова.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Сольный тур проходит при поддержке федеральной франчайзинговой сети «Галамарт», и, помимо концерта, поклонников будет ждать приятный сюрприз: автограф-сессия в одном из магазинов сети (в ТРЦ «Меркурий»). Здесь можно будет лично пообщаться с артистом, а звездный мерч – аксессуары и одежда с логотипом «Киря» - станет талисманом «на счастье» для гостей.«Я очень рад, что «Галамарт», с которым нас уже можно назвать одной семьей, поддерживает меня на протяжении всего тура: от Дальнего Востока – до Санкт-Петербурга», - отметил певец.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Автограф-сессия состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, м. Беговая, ТРЦ «Меркурий», ул. Савушкина, 141А. 26 апреля в 15.00.

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