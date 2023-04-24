«Никто не заметил его ухода»: Пятилетний мальчик обиделся на других детей и сбежал из детсада в Петербурге

Воспитатель и охранник не заметили, как малыш уходил из учреждения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятилетний ребенок ушел из детского сада во время прогулки. Причиной такого поступка стало то, что мальчика обидели сверстники. Не неприятную ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.

- Сотрудники детского сада искали мальчика на территории учреждения, когда поняли, что он пропал. Но когда ребенка не нашли, то позвонили его маме и сообщили о случившемся, - рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

К счастью, полицейские достаточно быстро нашли малыша. Его обнаружили на пороге квартиры, где живет ребенок. Мальчик объяснил, что ушел, потому что его обидели. По словам матери, сын испытал серьезный стресс, но медики его не осматривали, да и психолог не пообщался с детсадовцем.

В администрации района организовали проверку. Все подтвердилось. Воспитателя группы и заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности, а охранника, который не заметил, как мальчик уходил, уволили.