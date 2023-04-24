Пять новых автостоянок появятся у станций метро в Петербурге

У станций метро в трех районах Петербурга появятся пять новых городских автостоянок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге у станций метро в Невском, Адмиралтейском и Красногвардейском районах появятся новые автостоянки. Сейчас по плану спроектировать и разместить пять парковок для машин, чтобы горожане могли оставлять свои автомобили и отправляться дальше по делам, минуя пробки, а также не платя за платную парковку в центре Северной столицы. Об этом 24 апреля 2023 года сообщает комитет по транспорту.

- С учетом активного строительства новых жилых кварталов и социальных объектов в нашем городе, а также развития общественного транспорта важно параллельно формировать эффективную систему городских и перехватывающих автостоянок. Мы ведем эту комплексную работу, - отметил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Так, планируется открыть одну стоянку на улице Коллонтай у метро "Проспект Большевиков". Вторая разместится на Загородном проспекте близ метро "Пушкинская". Еще две спроектируют у метро "Рыбацкая" и у метро "Удельная". Также в мае уже начнет проектировать стоянку на проспекте Энергетиков.

Отметим, что сейчас в Петербурге существуют 13 автостоянок и 20 перехватывающих парковок. Всего они рассчитаны на 3,8 тысячи машиномест.